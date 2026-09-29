圈中型佬娶港姐冠軍住4千萬西貢豪宅　63歲歎茶記與老友貼地吹水

「港版李察基爾」方中信後生時憑Man爆外型俘虜不少女粉絲，至今63歲的他依然魅力十足，活躍幕前，近年演出的電影包括：《衝鋒》、《掃毒3人在天涯》、《金手指》，熱愛運動的他狀態Keep得Fit爆，難怪片約不斷。身家方面，方中信在社交平台曬出愛貓生活照時，意外曝光其市值約4,500萬的西貢匡湖居獨立屋複式大宅，家中設有室內樓梯，連接豪宅各層。此外，據報道指，方中信夫婦亦有購入逾3千萬貝沙灣第2期3座高層戶連車位作為投資之用，日後作女兒嫁妝。另外，方中信又曾被爆在太太莫可欣生日宴上戴上疑似是Richard Mille的RM11-03名錶，估計價值逾港幣200萬！方中信曾接受TVB娛樂訪談節目《一周星星》訪問，他笑言自己唯一能力是搵錢養家，吸金力強又顧家，絕對是圈中好男人代表！近日，方中信現身茶餐廳與老友吹水，型仔又貼地。

其實「方中信」（原名符力）是《朝花夕拾》角色名，拍完套戲符力即改藝名為方中信。（電影截圖）

《烈火雄心》中的方中信已十分有型佬feel。（網上圖片）

方中信歎茶記與老友吹水勁貼地

近日，有網民在社交平台分享照片，照片中可見方中信正在歎茶記，他與另外三位朋友坐卡位，手中拎住一頂帽，臉上露出微笑，放鬆又自在。方中信穿上T恤、不戴口罩，打扮自然又低調，絲毫沒有架子。發文網友激讚方中信是「男神」，狀態極佳，其他網民大讚方中信好靚仔，「還是帥呀」、「好帥呀，是我看見我直接撲進他懷裏」。

莫可欣受訪時坦言與方中信之間並不是「日日都風和日麗，好多爭執。」（方中信微博）

莫可欣更形容與方中信是兩個世界的人。（方中信微博）

方中信與港姐冠軍莫可欣恩愛30年

方中信昔日曾是個不折不扣的浪子，娶了1993年港姐冠軍莫可欣卻一往情深，現在是好老公兼好爸爸。不少人都會好奇太太莫可欣有何秘訣收服浪子，方中信曾讚過太太很醒目，對他百分百信任。莫可欣從來不過問方中信行蹤，也不會檢查手機，方中信直言性格「反叛」，對方越是不聞不問，反而自己會主動打給對方，一招「以退為進」，讓兩人恩愛至今。兩人於1996年開始拍拖，2008年奉子成婚，婚後育有一女，莫可欣亦自此淡出幕前工作，全力照顧家庭，老公則努力賺錢養家，相愛至今30年。

方中信被拍到與老友歎茶記。（小紅書）

好型。（小紅書）

男神！（小紅書）

有網民在街上偶遇方中信。（小紅書）

相信方中信剛做完運動。（小紅書）

巴士經過方中信毛巾慘被吹走。（小紅書）

上山安娜生日派對有方中信。（IG@annaboop)

莫可欣坦言兩個人因工作性質不同，淡出幕前的莫可欣現在經營生意，兩人接觸的事物也不同，要靠互相遷就維繫關係。（方中信微博）

莫可欣坦言有時與方中信有摩擦，感到很辛苦。（方中信微博）

莫可欣自言不喜歡吵架，大多都是方中信主動吵架，自己最多只會「黑面」。（方中信微博）

莫可欣氣質高貴氣場攝人。（影片截圖）

莫可欣教導佳麗禮儀技巧。（影片截圖）