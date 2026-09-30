《英雄本色II》女星近況曝光極凍齡　感恩張國榮對新人溫暖提攜

1987年電影《英雄本色II》卡士非常強勁，吳宇森與徐克共同執導，加上石天、狄龍、周潤發、張國榮主演，當年票房高達2,200萬港元。日前，《英雄本色II》其中一位久未露面的影壇女星劉芊蒂（Chindy Lau）近照曝光，她罕見地現身於一個活動，風采依然，勾起網民無限回憶。



劉芊蒂在內地社交平台抖音發佈近照，久未露面的劉芊蒂身穿牛仔背心，雖然年過半百，但保養極佳，笑容甜美，氣質雍容。早前哥哥張國榮70歲冥壽，有戲院重映《英雄本色II》，當時她更在現場為影迷簽名。她說：「憶起昔日與發哥赴美拍攝的點滴，更想起慶功宴上，哥哥對我親切揮手，我卻因害羞錯過交流的遺憾……深感榮幸成為《無心睡眠》MV女主角，我永遠記得哥哥對新人的溫暖提攜。感謝好友劉玉婷《黑色午夜》MV女主角）與多位好友及多位榮迷前來捧場，一起欣賞哥哥張國榮芳華絕代的風采！此情永記。」

劉芊蒂為影迷簽名。（片段截圖）

劉芊蒂保養得宜。（片段截圖）

與兩大男神合作

提及劉芊蒂的演藝經歷，最令影迷津津樂道的，莫過於她曾與周潤發（發哥）以及張國榮（哥哥）的合作。在1987年的經典電影《英雄本色II》中，劉芊蒂亦有參與演出。雖然在劇中的戲份相較主角為少，但能與當年紅極一時的發哥、哥哥、狄龍等人同台演出，已足以讓她的名字載入影史。能在同一部戲中與兩大男神合作，當年絕對是令不少女星羨慕不已。

劉芊蒂有份參演《英雄本色II》。（片段截圖）

劉芊蒂與周潤發。（片段截圖）

曾加入亞視拍劇

劉芊蒂於1986年憑藉電影《操行零分》與《甜蜜十六歲》出道，其後數年主力在影壇發展。除了《英雄本色II》，她亦演出過不少不同類型的港產片，包括與楊紫瓊合作的《中華戰士》（1987）、鬼片《靈幻小姐》（1988），以及喜劇《古惑大律師》（1990）等，展現出不同的演繹風格。

九十年代初，她亦曾加入亞洲電視（ATV），參演過《中華英雄之中華傲訣》、《上海一九四九》等電視劇集，並演出過多部香港電台（RTHK）的經典單元劇如《親親孩子天》。90年代中開始她的幕前演出已大為減少，只有在2011年參演杜琪峯執導的《奪命金》。