前TVB最美花旦曬新造型粉碎斷崖式衰老　與馬國明姐弟戀轟動全城

現年61歲的無綫前當家花旦曾華倩，出道時憑著甜美外表備受力捧，更是九十年代最美TVB花旦之一，成為不少男士心目中女神。自早年淡出幕前，曾華倩便較少公開露面。不過，甚有觀眾緣的她，最近突然於社交平台「重出江湖」，繼早前相隔年半一口氣連發三個帖文與粉絲分享近況；日前又現身紅館睇譚詠麟演唱會，並與校長合唱盡展歌喉。近日，曾華倩又更新社交平台，分享最新造型和美甲，少女感十足！

曾華倩是九十年代最美TVB花旦之一。（微博圖片）

曾華倩當年是不少男士心目中的女神。（微博圖片）

曾華倩早前神隱年半突曬素顏照。（小紅書）

換清爽短髮 狀態極佳

曾華倩近日更新社交平台分享近照。照片中，她戴上大框太陽眼鏡，展露招牌親切笑容，並開心寫道：「新造型！頭髮剪短了！把肥嘟嘟的手腳弄漂亮了！哈哈....！大家都要平安幸福啊！」除了清爽俐落的短髮自拍外，曾華倩還附上了一張寫著「日常碎片」的美甲及美足近照，可見她將手腳指甲都修飾得非常精緻。

曾華倩近日現身譚詠麟演唱會。（微博圖片）

攬實校長。（微博圖片）

曾華倩最近愛上自拍。（小紅書圖片）

曾華倩早前曾被網民指斷崖式衰老，面部浮腫之餘，更有髮線後移情況，。不過從今次曝光的近照來看，她的膚質與氣色皆極佳，狀態大勇。不少網民見狀紛紛留言大讚：「華姐姐永遠漂亮，我一輩子的女神」、「華倩好靚女」、「哈哈指甲、趾甲都是貓眼效果超超超可愛」、「華倩的少女感一直在線，have a nice day！」

曾華倩曬新造型和精美美甲。（小紅書圖片）

網民留言。（小紅書截圖）

曾與梁朝偉「三分三合」

提及曾華倩，其坎坷情路亦一直是外界關注的焦點。1982年，年僅17歲的曾華倩考入無綫藝員訓練班，期間認識了當時同為新人的梁朝偉。兩人隨即陷入熱戀，曾華倩更被視為梁朝偉的「初戀女友」。兩人當年被公認為演藝圈的金童玉女，可惜這段戀情僅維持6年，當時有指是二人性格不一難以磨合，期間經歷了「三分三合」，最終在1988年落下分手結局，令不少影迷大感惋惜。

梁朝偉曾與曾華倩（左1）拍拖6年，期間三度離合。最終都分手收場。由於曾華倩與梁朝偉於1988年宣布分手，同年梁朝偉便與劉嘉玲（右1）發展新戀情，因此外界有傳劉嘉玲介入好友曾華倩與梁朝偉的戀情，不過曾華倩曾表示分手原因是工作太忙、聚少離多，並沒有正面回應劉嘉玲有否介入。（《新紮師兄續集 》劇集截圖）

與陳庭威相戀4年 分手後決定不再與圈內人交往

在與梁朝偉分手一年後，曾華倩因拍攝《龍廷爭霸》，遇上了一直半紅不黑的陳庭威，後再合作《歡樂山城》，二人因性格喜好相似，很快墜入愛河。但在二人相戀第4年時，曾華倩單方面提出了分手，當時有傳是指陳庭威介意女方事業比他強，但後來男方有再解釋是自己不夠細心，讓這段戀情分手收場，而曾華倩也決定不再和圈內人交往。

曾華倩與陳庭威相戀4年。（《龍廷爭霸》截圖）

與商人林肇基結婚6年 終離婚收場

曾華倩後來專注演藝事業，直到1996年宣布與戀愛三年多的商人林肇基在英國倫敦註冊結婚，婚後兩人育有一子，而曾華倩沒有再拍戲，專心做幸福少奶奶和照顧兒子。可惜這段婚姻也僅維持6年，當時有指是因曾華倩在經歷了兩次失敗感情後，變得缺乏安全感，對丈夫嚴格限制。長時間下來，導致二人婚姻破裂，最終離婚收場，而曾華倩當時唯一要求就是兒子撫養權。

曾華倩與兒子感情非常好。（IG圖片）

曾華倩曾與馬國明傳「姐弟戀」轟動全城

而近年，曾華倩最為人津津樂道的感情緋聞，莫過於2005年與馬國明傳出的「姐弟戀」。當時兩人因合作及私下頻繁互動而爆出緋聞，由於二人年齡相差9歲，這段緋聞在當時可謂轟動全城，成為全城熱話。如今曾華倩生活悠閒，不時保養自身、分享生活，非常寫意。