香港第一代花美男近照曝光顏值崩壞　濃妝震撼眼球：變得陰陽怪氣

現年51歲的陳曉東初出道以偶像靚仔形象示人，風靡萬千少女，獲封為「香港第一代花美男」。不過，近年陳曉東屢次被網民指顏值崩壞，更因樣貌與過往靚仔樣有明顯分別而陷入被指過度醫美，成為網民討論的話題。近日，有網民在社交平台分享了陳曉東出席港澳大灣區中秋晚會的最新照片，最新狀態再度掀起網民熱議！

現年51歲的陳曉東初出道以偶像靚仔形象示人，風靡萬千少女，獲封為「香港第一代花美男」。（IG/@danielchanreal）

近年陳曉東屢次被網民指顏值崩壞，更因樣貌與過往靚仔樣有明顯分別而陷入被指過度醫美，成為網民討論的話題。（IG/@danielchanreal）

其實陳曉東都Keep得幾好啊！（IG/@danielchanreal）

陳曉東顏值崩壞 網民指維持原樣是最好選擇

近日，有網民在Threads發文，分享了陳曉東的最新照片，並留言表示：「醫美對你做了什麼？曉東答應我換個醫生好嗎」。照片中陳曉東穿上藍色套裝，面部表情僵硬，隨即引起大批網民瘋狂洗版留言。有網民認為陳曉東原本已經好靚仔，維持原樣就是最好的選擇：「果然歲月是把殺豬刀🔪啊！」、「年紀大的男性不要隨便嘗試現在流行的男藝人穿精品女裝」、「本來五官端正，挺帥的！其實不用整耶，整了反而怪」、「陳曉東看起來好像蠟像整個僵住」、「我覺得男人年紀大了不要過度打扮，不論是髮型，服裝，嬸味很重」、「個醫生手勢唔得」。

近日有網民在Threads發文，分享了陳曉東的最新照片。（threads）

網民質疑陳曉東醫美過度。（threads）

網民被濃妝嚇窒

不過亦有網民認為今次陳曉東顏值崩壞的元兇是濃妝出事，更建議東東換掉化妝師：「修容打的很髒」、「妝很可怕」、「應該是得罪化妝師⋯吧」、「化妝師請出來說明，你是有什麼血海深仇把東東畫成那樣」、「化妝失敗，充滿陰影」、「應該是老了想靠濃妝撐起來，結果反而把自己搞的跟大嬸一樣！老就老了不用特別想蓋掉，蓋不掉反而畫蛇添足」、「臉突然變得很陰陽怪氣的」、「把化妝師換掉就好了...」。

不過亦有網民認為今次陳曉東顏值崩壞的元兇是濃妝出事。（threads）

網民建議陳曉東換掉化妝師。（threads）

似乎是濃妝出事。（threads）