雷霆令劇情｜最新追劇日曆/更新時間+演員關係圖+角色簡介

《雷霆令》陸劇。有林峰為執導，由金瀚、秦海璐、劉端端領銜主演的一套以涉案緝毒為題材的電視劇。本文將會介紹這部電視劇的劇情大綱、更新時間、角色演員，人物關係以及追劇日曆。

《雷霆令》9月29日開播。（weibo@雷霆令官微）

《雷霆令》電視劇情大綱

西北某省衛城市，西部五省的交通要道，同時也成為了西部毒品交易的最大集散地。毒品自金三角入境後，從雲南出發，運抵衛城，再由衛城運往各處。在這過程中，一些唯利是圖的黑勢力，鋌而走險，令無數人深陷毒品的迫害，更令無數家庭家破人亡。緝毒大隊女隊長白樺（秦海璐 飾）整日疲於應對各種案件，期待着上級早日能為自己增加新鮮的血液和干將。正在此時，莊嚴（金瀚 飾）、李瀟（劉端端 飾）、魏凱（亓航 飾）等三名年輕帥氣的警察，通過層層嚴格篩選，最終進入緝毒大隊。

通過連環命案牽出的販毒大案，三名年輕幹警同時卧底三夥犯罪勢力，最終在多警種合作下摧毀特大跨國涉黑集團。最終終於將大毒梟龍致遠（呂良偉 飾）和皮牙子等人繩之以法，並剷除了其幕後的黑保護傘，為淨化絲綢之路做出貢獻。

《雷霆令》播出更新時間｜最新追劇日曆

《雷霆令》電視劇幾時播?《雷霆令》於9月29日播放，一共有36集，由騰訊視頻播放，會員每日中午12點更新2集，首更6集，次周六起每日更新1集。10月6日起，非會員每日更新1集，首更2集。

追劇日曆（weibo@雷霆令官微）

《雷霆令》演員人物關係圖

人物關係圖（weibo@雷霆令官微）

《雷霆令》演員

金瀚 飾 莊嚴

金瀚 飾 莊嚴（weibo@雷霆令官微）

秦海璐 飾 白樺

秦海璐 飾 白樺（weibo@雷霆令官微）

劉端端 飾 李瀟

劉端端 飾 李瀟（weibo@雷霆令官微）

許亞軍 飾 馬景榮

許亞軍 飾 馬景榮（weibo@雷霆令官微）

王瀧正 飾 李強