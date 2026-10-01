疑似張致恒語音流出被揭真面目　四大套路博同情借錢後態度大變

張致恒（Steven）近年屢傳財困，欠下不少「街數」，雖然他又去做搬運，又北上接幕前演出等積極撲水，努力營造「為養家苦幹」的勤力好爸爸形象，嘗試洗底；不過近日網民「loanpro.wongsir」在社交平台Threads上發長文，痛斥張致恒的「真面目」，指其無論在圈內圈外均欠下巨債，更踢爆他與妻子區燕雯（雯雯）利用套路獲取同情，博取傳媒報道及外界關注。

張致恒2019年與太太區燕雯（雯雯）結婚後，先後誕下4名兒子。(ig@stevencheung)

張致恒早前受訪時坦言背負百萬債務曾萌輕生念頭。（IG@stevencheung）

圈內圈外欠債累累 阿Sa、阿Bob均成債主

博主指出，張致恒「呢條友」，在圈外、圈內都欠人很多錢，蔡卓妍（阿Sa）及林盛斌（阿Bob）都曾借錢給他，惟大家「唔會搲爛面追數」，「阿Bob講過：『仲等緊對方嘅還錢方案。』」暗指還款遙遙無期。

被指與雯雯「合演套路」博關注刷人氣

博主更直言：「一早就睇穿佢同雯雯嘅套路」，指張致恒與妻子雯雯利用「窮」、「欠債」、「4個小朋友」以及「自閉症」四大主題作為「套路」來不斷刷人氣與流量：「你哋話佢係『負債KOL』呀嘛，佢就做畀你睇，仲做得好好添。」對於雯雯久不久便在社交平台發文「要生要死、離婚、cut電」，博主直指這是張致恒兩夫妻規劃好的計劃：「因為佢一出Story就會有報紙寫，第二日又可以獲得關注！」

張致恒因財困欠下街數，近年積極洗底。（IG@stevencheung）

張致恒亦有北上登台。（IG@stevencheung）

博主認為，張致恒近年已經接近成功洗底，建立出「為養家乜都肯做嘅形象」，獲不少網民都留言「加油」、「睇得出你重新做人」，甚至呼籲外界「俾條生路人啦」，博主感嘆：「呢啲無借過錢畀佢嘅網民，講嘢係最大仁大義。呢個世界好多善良人翁，總會畀佢哋吸到好人。只要佢哋不斷咁樣以計行事，就可以不斷識到新圈子，可以問新朋友借錢。」

張致恒接屋邨騷。(IG@stevencheung)

張致恒早前向債主喊話，懇請他們高抬貴手：「我都希望各位我嘅債主……我唔做嘢真係還唔到錢。同埋因為而家嘅工作其實唔係話好似以前咁樣，接住接住接住咁樣嚟，工作量唔係好多，我都要靠……其實都仲要係靠搬運工作嘅底薪，再加埋一啲少量嘅演出去撐住個屋企。」（IG@stevencheung）

苦主爆料借6萬一蚊未還 借前借後態度大逆轉

除了圈內藝人受害，博主更透露有圈外人向他爆料，指張致恒不斷在不同的工作地方向身邊的人借錢，當中有苦主透露在2022年借了6萬元給張致恒，至今「一蚊都無還過」，直言：「借之前好契弟，講到同你X都得，借咗之後『你逼我都無用架』。」博主更指，張致恒今年即使接下不少工作，但也完全無意還錢：「無論佢搵一萬同十萬都係還唔到，佢最叻雙眼通紅咁講：『屋企好大開支，未有能力還。』」再次將欠債原因歸咎於家庭負擔。

近日有網民在社交平台以「張致恒真面目」為題發文。（threads@loanpro.wongsir）

同時博主分享了疑似張致恒同債主對話的截圖及錄音，在其中一段錄音中，疑似張致恒以極其哀求的語氣向對方說道：「你幫埋我今次啦，我真係……我真係會還畀你㗎！我就算……我每個月（還）一、兩千，起碼我都真係會還啦係咪？我會還㗎，我求下你啦！」語氣顯得相當低聲下氣。

還貼出疑似張致恒同債主對話的截圖及錄音。（threads@loanpro.wongsir）

還貼出疑似張致恒同債主對話的截圖及錄音。（threads@loanpro.wongsir）

而在另一段對話錄音中，面對債主的追討，疑似張致恒則顯得十分「賴皮」，回應道：「喂大佬，我爭你錢啫，使唔使玩咁大呀？再加上，講咗好多次畀你聽，我冇錢我點還畀你啫？你點樣逼我，點樣催我，我都還唔到出嚟，係咪先？」而截圖中亦顯示，債主曾極度不滿地回覆：「唔使講，我已經聽過，我最憎講大話。」以及「喂，你爭錢要還錢㗎啦，你冇錢還大晒係咪啊。」字裏行間充滿對屢次拖延的不滿。

貼文曝光後隨即引來大批網民熱議，紛紛留言：「借錢畀佢都onX，有多餘錢買麥當勞加大好過」、「浪子回頭界KOL唔係浪得虛名」、「對呢啲人千祈唔好菩薩上身」、「要賺返借落條數，多到良心發現要還錢，同中6合彩差唔多」，甚至有網民引用其組合Boy'z的經典名曲《死性不改》狠批：「歌都有得你唱，死性我不想改！」