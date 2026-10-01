影帝遊拉薩被集郵無架子　學霸妻罕有舉動網民嗌羨慕：不是每次會

四屆金像影帝劉青雲與學霸兼港姐冠軍老婆郭藹明（Amy），自1998年結婚至今踏入28年，夫妻倆一直恩愛如昔，是圈中出了名的模範夫妻。婚後郭藹明選擇淡出幕前，專心做影帝背後的女人，而劉青雲只要不用開工便陪伴太太，經常出雙入對，羨煞旁人。近日，有網民在西藏拉薩一間素食餐廳幸運巧遇這對模範夫妻，並成功合照，引起不少網民熱議。

劉青雲和郭藹明於拍攝《大時代》時結緣。(《大時代》劇照 )

劉青雲與郭藹明生活低調。(小紅書)

劉青雲遊拉薩食飯被捕獲 態度親民低調謙和

該幸運網民於社交平台分享，當時在拉薩一間由上海老闆經營的素食餐廳用餐，意外發現劉青雲與郭藹明夫婦也在店內包廂享用午餐，大讚二人極具親和力，完全沒有大明星的架子：「偶遇在包間的劉青雲與郭藹明夫婦，低調謙和，狀態太好了！小時候的回憶，充滿驚喜的一天。」

戴墨鏡休閒著裝 郭藹明素顏依偎甜度爆表

從合照可見，劉青雲當日身穿芥末黃色的戶外連帽風衣，內搭黃橘色圍巾，手上提著休閒包包；而身旁的郭藹明則身穿米白色外套內搭藍色T恤與寬鬆牛仔褲，戴著墨鏡，造型十分樸素接地氣。現年59歲的郭藹明雖以全素顏示人，但保養得宜、皮膚緊緻，狀態絕佳。有眼尖網民注意到她唇色微偏紫，推測她可能有些微「高山反應」，但整體氣色依然相當不錯。合照時，郭藹明更甜笑親密地依偎在老公劉青雲身邊，夫妻倆恩愛如初，閃盲一眾網民。

劉青雲夫婦遊拉薩被集郵，獲讚友善。（小紅書圖片）

也有網民在西藏博物館偶遇劉青雲和郭藹明。（小紅書圖片）

網民讚郭藹明：完全沒有醫美痕跡

照片曝光後引起網民熱議，雖然劉青雲貴為影帝，但站在氣質出眾的太太身邊亦瞬間「失色」，郭藹明瞬間成為焦點。有網民羨慕博主：「你很幸運！Amy不是每一次都會合影的！我很羨慕你呀！」博主回覆道：「是的呢，一開始拍照Amy走開了，後面被我邀請回來了。人特別好，好溫柔好有氣質」。此外，也不少網民被郭藹明神顏所吸引，留言激讚：「郭藹明完全沒有醫美的痕跡，這麼素顏出鏡難掩出眾的氣質」、「狀態超級好，氣質超絕」、「OMG Amy 怎麼不老」，並紛紛稱讚這對影帝夫婦：「他們兩個好接地氣！」

網民留言。（小紅書截圖）