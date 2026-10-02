霍汶希大爆最麻煩藝人關智斌扮表哥送返學　謝霆鋒一拳打凹保姆車

英皇娛樂行政總裁兼「金牌經理人」霍汶希（Mani）近日推出全新節目《Manifest》，首集就與旗下藝人容祖兒（Joey）、關智斌（Kenny）、許靖韻（Angela）、曾比特（Mike）齊聚出席「英皇中秋家宴」，眾人席間大嘆月餅、拍攝全家福，還大爆秘聞，當中Mani更大爆經理人生涯中「帶過最麻煩的藝人」！

英皇娛樂行政總裁兼「金牌經理人」霍汶希（Mani）近日推出全新節目《Manifest》。（微博@霍汶希Mani）

首集就與旗下藝人容祖兒（Joey）、關智斌（Kenny）、許靖韻（Angela）、曾比特（Mike）齊聚出席「英皇中秋家宴」。（微博@霍汶希Mani）

首集就與旗下藝人容祖兒（Joey）、關智斌（Kenny）、許靖韻（Angela）、曾比特（Mike）齊聚出席「英皇中秋家宴」。（微博@霍汶希Mani）

大合照。（微博@霍汶希Mani）

大合照。（微博@霍汶希Mani）

霍汶希暗指張致恒「最麻煩」 關智斌被迫扮「表哥」送返學

在節目「開席籤」環節中，容祖兒向Mani提問：「Mani你帶過最麻煩的人是誰？」 Mani隨即望向身邊的關智斌，嚇到Kenny以為是自己，但Mani就表示：「你的好朋友，以前的好朋友。」引來全場一片譁然。雖然Mani沒有直接點名，但眾人其後恍然大悟，她所指的就是Boy'z另一成員張致恒（Steven），Joey更做嘴型講出「Steven」，Mani直言：「你的搭檔啊，真的很麻煩的，真的搞死我，那個人我要逼他上學的，我還要用公司的資源、司機，然後他（關智斌）還要扮演他的表哥。」Kenny在旁苦笑承認：「我是帶他上學的。」未料對方極難管教，Mani無奈補充：「送他去上學的時候，車（送他）進去之後，他一進學校，前門進學校，（馬上）就從後門跑了！」讓現場所有人哭笑不得。

最美CEO！（微博@霍汶希Mani）

在節目「開席簽」環節中，容祖兒向Mani提問：「Mani你帶過最麻煩的人是誰？」（影片截圖）

Mani指是Kenny的好朋友。（影片截圖）

Joey做嘴型話係「Steven」。（影片截圖）

呼之欲出！（影片截圖）

好麻煩。（影片截圖）

要避返學。（影片截圖）

Kenny扮表哥。（影片截圖）

送返學。（影片截圖）

但逃學。（影片截圖）

謝霆鋒年輕反叛衝動 容祖兒：一拳把保姆車打凹了

除了張致恒之外，Mani亦坦言「大師兄」謝霆鋒年輕時同樣相當麻煩，容祖兒隨即大爆謝霆鋒當年與Mani意見不合時的驚人舉動：「我記得有一次，你說他不想做你想讓他做的事情，你最後就停止再跟他說話了，因為你看到他一拳把那個保姆車都打凹了！」 Mani苦笑道：「鐵拳浪子。因為我覺得把車都打凹進去的話，他打我的臉的話，我肯定也凹進去了，所以我肯定停啦。」她承認霆鋒年輕時反叛且有主見：「其實不是我需要他做，可能有一些事情根本就是這樣做，但是他不願意做的時候，他不僅僅是因為堅持這麼簡單，可能讓他去東邊，他肯定是走去西邊的。（那謝霆鋒就是你的……）剋星。」

大爆料！（影片截圖）

Mani直言謝霆鋒年輕時反叛。（微博@鋒味）

感情好好！（IG@manifokfok）