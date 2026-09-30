80歲黃百鳴傳已刑滿出獄　涉內幕交易囚5月後獲減刑趕及中秋團圓

現年80歲的資深電影人黃百鳴（原名黃栢鳴），先前涉嫌於洽商買賣旗下天馬影視（現稱傳遞娛樂）股份期間，向胞妹黃潔珍發送『明天低過0.2，盡買』等訊息，被控內幕交易。黃百鳴否認控罪受審，早前被裁定罪成，被判囚5個月及罰款逾9.9萬元，獲准以20萬元保釋等候上訴。



電影人黃百鳴（原名黃栢鳴），涉在「天馬影視」公布賣盤前，慫恿胞妹掃貨，被控內幕交易。黃百鳴否認控罪受審，早前被裁定罪成，被判囚5個月及罰款逾9.9萬元，獲准以20萬元保釋等候上訴。（葉志明攝）

黃百鳴服刑3個多月傳刑滿出獄

案件經過審訊後，法庭於今年6月裁定其內幕交易罪名成立，判處黃百鳴監禁5個月，另被罰款99,720港元並須向證監會支付約37萬港元調查及訟費。黃百鳴最初獲准以20萬港元保釋等候上訴，惟於6月17日主動向裁判法院申請撤銷擔保，即時入獄服刑，但隨後仍於7月透過律師正式向高等法院提出定罪及刑罰上訴。

黃百鳴原本就內幕交易案獲准保釋等候上訴，他早前放棄保釋即服刑，但早前仍提出上訴申請。(葉志明攝)

根據香港法例第234A章《監獄規則》第69條，被判處監禁超過1個月的囚犯，若勤奮及行為良好，最高可獲扣減三分之一刑期（惟受限於法定國安條款例外）。以5個月刑期計算，日前圈中傳出黃百鳴在服刑3個多月後已刑滿出獄，出獄後還趕及於中秋佳節期間與家人團聚。不過黃百鳴出獄後十分低調，未有在社交平台發佈個人近況。

黃百鳴是資深電影人，圖為他與梁家輝的合照。（電影公司照片）

官斥損市場信心不予緩刑判囚5月

回顧案件判決，裁判官高偉雄當時於法庭指出，被告雖然對香港電影業作出貢獻、年事已高且重犯機會低，涉及金額不大，但內幕交易行為損害公眾對證券市場的信心，即使被告背景良好及案件損害其個人聲譽，仍不構成判處緩刑或社會服務令的理由。

被告黃百鳴。(陳蓉攝)

裁判官考量到案件自執法部門調查至今歷時長達8年半，加上黃百鳴長期參與公益事業服務社會，最終以9個月監禁為量刑起點，酌情扣減4個月刑期，判處監禁5個月。

黃百鳴最終被判處監禁5個月。(陳蓉攝)

入獄前經營YouTube「百鳴歌」

面對長達8年半的法律訴訟，黃百鳴入獄前於影音平台YouTube開設個人頻道「百鳴歌」，透過訪問圈中好友及翻唱流行歌曲紓緩心情。他曾模仿電影《家有囍事》中「程大嫂」的聲線演繹歌手張天賦的代表作《記憶棉》，引發網絡討論；他同時改編歌手湯令山的獲獎作品《用背脊唱情歌》為《用背脊唱百鳴歌》，呈現出強烈的個人演出風格。