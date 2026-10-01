愛爆音樂秀｜劉佩玥被爆是家屬　周志康拒叫阿嫂：怯都唔係我怯啦

由周志康、羅天宇、劉佩玥（Moon）、姚兵、莫家淦及黃建東等多位藝人昨日（30日）於麥花臣場館齊齊舉辦的《愛爆動物音樂秀》終於圓滿落幕！一眾藝人完騷後接受傳媒訪問，心情依然相當激動，臉上難掩興奮與疲態交織的神情。這場演唱會不僅讓台下觀眾High爆，台上一班表演者同樣感受極深。

周志康、羅天宇、劉佩玥（Moon）、姚兵、莫家淦及黃建東於麥花臣場館舉辦《愛爆動物音樂秀》。(盧振輝 攝)

劉佩玥難掩激動：自己開show唱歌都冇咁樣

身穿牛仔套裝、充滿青春活力的Moon訪問中坦言，能夠與一班好朋友共同完成這個騷，感覺非常夢幻。Moon笑言自己本身比較感性，在台上看到觀眾的熱情反應，加上回想起大家日以繼夜排練的辛酸，一度感動得眼濕濕：「我頭先一聽到佢哋講嘢呢，我就會有少少忍唔住。自己開show唱歌都冇咁樣，但係一聽到佢哋講呢，我就會好替大家開心。覺得今次呢一個show係好唔容易，亦都好珍貴。」

劉佩玥難掩激動。(盧振輝 攝)

姚兵透露「溦溦老師」送了「蟲草、靈芝」

對於羅天宇突然流鼻血需要急停落台處理，他們大爆是因為在後台吃了「蟲草、靈芝」而流鼻血，姚兵透露是「溦溦老師」谷婭溦送的。不過就被一班隊友笑稱：「你搞到好似溦溦毒害佢咁。（你哋有冇食？）有！但係Joey虛不受補，我哋年紀大咗，可能係可以補少少，佢哋呢啲細佬（路），補少少就唔得。」

姚兵透露「溦溦老師」送了「蟲草、靈芝」。(盧振輝 攝)

姚兵透露「溦溦老師」送了「蟲草、靈芝」。(盧振輝 攝)

羅天宇急落台而急改rundown

雖然羅天宇因為流鼻血而急急落台，但因為他們還有5個人，可以輪流上台替補，所以問題不太。即使因此而急改rundown也沒有問題發生，Moon直指：「我哋就一齊去互補大家嘅位置，佢未ready嘅話，我都早咗有少少唔同。但係我就覺得呢樣嘢係我哋六個人喺埋一齊，一個好好嘅原因大家去互補去幫大家忙。」

羅天宇急落台而急改rundown，由莫家淦頂上。(盧振輝 攝)

周志康連續3個月開騷

周志康除了今次，10月他還有一場《中4》10強的演唱會，再之後11月底還有一場屬於他與哥哥周志文的演唱會。他即場表示翟威廉必定要做他跟哥哥演唱會的嘉賓：「威廉係走唔甩嘅！佢一定要參與我呢個Show，今次就音樂都要搵佢幫手。Happy life係我哋，即係我同阿文人生當中，喺歌曲當中，係一個不可或缺嘅一個部份。」

周志康連續3個月開騷。(盧振輝 攝)

黃建東、莫家淦、姚兵發揮搞笑本色

至於一向負責搞氣氛的黃建東、莫家淦及姚兵，在訪問期間亦不忘發揮搞笑本色，令後台笑聲不斷。莫家淦曾在台上表示大爆Moon是家屬（周志文緋聞女友），被問到Moon與周志康是否家屬時，周志康即表示：「我哋TVB個家屬，一個大家庭嚟㗎嘛我哋係。」再被問到是否叫Moon做阿嫂時，他反應很快的說：「我唔會叫佢阿嫂，我叫佢阿Moon㗎。Moon嫂，好似唔好聽，叫你阿Moon囉。」他更笑稱：「怯？冇啊！怯都唔係我怯啦！」

劉佩玥被爆是家屬。(盧振輝 攝)

今次音樂秀最難得是展現了大家不同於平時拍劇的一面，可以盡情發揮音樂才華，莫家淦更在演唱會中擔任了司儀的角色：「因為我今日有個工作，唔知點解做埋司儀，導演話阿淦，你幫手Lead，你幫手End。」

莫家淦更在演唱會中擔任了司儀的角色。(盧振輝 攝)

每人只唱幾首歌不夠喉

至於他們被問到會否因為每人只唱幾首歌而不夠喉時，周志康即笑稱：「開多幾場咪可以唱多啲唔同嘅歌。」莫家淦指：「因為計完數都冇辦法。40首歌有大合唱，咁你每個人除返都係得幾隻，首先過咗個少少嘅歌癮，巡迴先再唱。」這場《愛爆動物音樂秀》不僅展現了幾位藝人的多才多藝，更讓人看到了他們之間深厚的友誼。