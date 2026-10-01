陳子聰目前靠假大動脈保命　多次泛淚感謝老婆：我條命係佢救

何超儀（Josie）與丈夫陳子聰日前作客鄭裕玲（Do姐）的YouTube網上節目《The Do Show》。陳子聰早前經歷大動脈爆裂等嚴重疾病，走過生死關頭並完成多次大型重建手術，今次是他大病初癒後首度親身同框何超儀現身節目。片中所見，陳子聰精神狀態極佳、容光煥發，更透露目前已全面調整生活習慣，堅決「唔煙唔酒」，並深情感激老婆何超儀無微不至的照顧，直言是對方救了他一命。

陳子聰大病初癒。（截圖）

精神爽利現身 戒除煙酒重視健康

陳子聰在節目中透露，經歷過長期留醫及生死考驗後，令他對生命有了全新的體會。以往有吸煙飲酒習慣的他，如今已完全戒除，目前生活極度規律，並在太太監管下注重健康飲食。陳子聰坦言：「喺醫院嗰陣時，我以為自己會死，第一次再飲到水嗰刻，感覺就好似人生第一次飲水咁。」他指現在非常珍惜每一天，只要能跟老婆一起享受陽光、游水及過平淡生活，就已經感到無比幸福。

陳子聰曾澳洲昏迷2個半月命懸一線。（截圖）

昏迷2個半月 唱歌練習動作變奇蹟暗號

陳子聰在節目中透露，自己在澳洲留醫時陷入重度昏迷長達2個半月，情況極度危殆。何超儀回憶當時當地醫生曾打算將他當作植物人處理，但她始終堅信丈夫仍有意識。在一次巡房時，超儀發現陳子聰雙眼睜開了很久，隨即叫護士前來，並嘗試與昏迷中的丈夫溝通。

不離不棄，令人感動！（截圖）

超儀當時想起以前歌唱老師教過的練聲動作——「用舌頭打圈」，於是便在陳子聰耳邊發出指令，要求他照做。結果陳子聰竟然聽懂並成功做出「舌頭打圈」的動作，更發出了聲音。超儀隨即大喊醫生過來，證實陳子聰已有醒覺意識，正式開啟康復進程。

感激超儀不離不棄：冇文字可以形容到佢

談及何超儀多年來停工四處尋醫、照顧無微不至，陳子聰充滿感激之情：「佢非常Unique（獨一無二），冇文字可以完全形容到佢，真係好感謝佢喺呢種情況下咁照顧我。」陳子聰提到目前身體仍需監察，體內有假動脈，暫時是保住性命。

好感動！（截圖）