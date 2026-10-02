81歲秦沛近況曝光　加拿大退休生活充實　再婚日籍太太生活低調

現年81歲的資深演員秦沛（Paul哥）近年淡出幕前，常駐加拿大溫哥華享受退休生活。近日女兒姜麗文（Lesley）在社交平台分享秦沛的近況，畫面中秦沛保養得宜、精神爽利，更在現場隨着音樂忘形起舞，盡顯童心，不少網友看完紛紛直呼羨慕其無憂無慮的精彩晚年生活。



秦沛保養得宜、精神爽利。（IG/@lesleychianglove）

令人羨慕！（IG/@lesleychianglove）

秦沛狀態越來越好！（IG/@lesleychianglove）

秦沛雖然滿頭銀髮，但臉色紅潤、步履穩健，整體精神狀態相當不俗。影片中，更有一段他高舉雙手隨着拍子忘形跳舞的影片，十分精靈。女兒姜麗文則在一旁甜蜜注視並與父親溫馨互動，父女同框的畫面十分溫馨融洽。

四出旅遊！（IG/@lesleychianglove）

四出旅遊！（IG/@lesleychianglove）

四出旅遊！（IG/@lesleychianglove）

淡出幕前享受天倫之樂 退休生活引網民羨慕

秦沛入行超過半世紀，參演過無數經典影視作品，其精湛演技深入人心。近年他選擇放慢生活節奏，主要在加拿大過着悠閒的退休生活，不時與子女聚會、旅行、打麻雀和飲茶，共享天倫之樂。這次忘形跳舞的短片流出後，不少網民大贊他「老當益壯」、「心態極好」，更指這種健康又充實的晚年狀態簡直是退休生活的最佳範本。

好盡興！（截圖）

好盡興！（截圖）

好盡興！（截圖）

邂逅日籍太太森下繪梨 借錢買鑽戒患難見真情

在人生最低潮、經濟最艱難的時刻，秦沛邂逅了比他年輕7歲的日籍太太森下繪梨。森下繪梨完全不嫌棄秦沛帶着兩個孩子且一無所有，心甘情願陪他度過患難。秦沛曾在訪問中透露，當年兩人準備結婚時，自己經濟拮据得連求婚戒指都買不起，最後竟是森下繪梨拿錢出來借給他買求婚鑽戒。婚後，森下繪梨更將姜文杰與姜麗文視如己出，無私付出，令一對子女非常親近並稱呼她為「媽咪」。