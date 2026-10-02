吳浩康打路人手機片瘋傳　獲網民力撐本尊親回：我無話過我係紳士

日前各大社交平台流傳一條影片，有網民發文表示：「過氣明星把途人手機打掉。」片中一名紅衣男士與三名友人在一起，但突然間紅衣男士走向拍片者，再一手打下拍片者的電話，而片中的紅衣男士正是藝人吳浩康。正常

情況下，先動手者都會被認定是不對的一方，不過，今次情況有點反轉，大部分人都指著拍片者不對。

吳浩康出手打下拍片者電話。(抖音截圖)

吳浩康已經叫拍片者不要再拍

因為吳浩康與友人一起，但他已經開聲叫拍片者不要再拍，可惜拍片者沒有理會，繼續用鏡頭對著吳浩康。最後吳浩康忍不住出手，拍下拍片者的電話，讓其停止拍攝。

吳浩康已經叫拍片者不要再拍。(抖音截圖)

但拍片者仍不願停下。(抖音截圖)

吳浩康友人安撫他。(抖音截圖)

網民力撐吳浩康

片段經發放後，不少網民留言力撐吳浩康：「人哋叫咗你唔好影喎，你仲要影你都冇尊重人，唔好以為你消咗音我就睇唔出佢想講乜先得嫁」、「人哋都叫你唔好影啦，仲伸埋手示意你放低手機連最基本嘅尊重都唔識」、「人家再過氣也自力更生啦！不明白為什麼你們這些人這麼喜歡懟著人家拍，沒有聲音，鬼知道發生什麼？再者，人家除了是歌手，也是建築工人，脾氣暴躁也是正常。」、「話人過氣，甘你點解對住人地拍，都係互相尊重噶」、「你對着人家拍，人家肯定生氣啊」、「哪怕他不是明星 没經過本人同意去拍人家 打掉你手機又如何」、「打得好」、「你冇啦啦影人地托X？」、「吳浩康人幾OK，前提你禮貌」、「真心如果條友禮貌人地5會咁對佢咯」、「容忍有限度」、「Deep都無乜架子，有禮貌既人地都唔會咁反應」、「真丫，容忍有限度」。

網民力撐吳浩康。(抖音截圖)

很多人覺得是拍片者不對。(抖音截圖)

網民覺得容忍有限度。(抖音截圖)

影片在各大社交平台瘋傳。(thread截圖)

很多網民為吳浩康說話。(thread截圖)

吳浩康回應

雖然亦有人不覺得吳浩康今次做得對：「竟然有人話呢條友冇架子，根本爛仔 個格爛到X街」，最後還釣出本尊回應：「我無話過我係紳士。」