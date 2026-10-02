鄺美雲港姐亞軍搖身成為人大代表　14歲喪母靠罐頭乾糧養大細佬

1982年港姐亞軍鄺美雲（Cally）早已轉戰商界及政界，成為身家豐厚的港區全國人大代表。在外界眼中，她一直過著優渥富足的生活，然而，她日前作客香港電台節目《移植新突破》時，罕有地自揭風光背後的慘痛童年，透露10歲起便要撐起頭家，獨力照顧同時患上兩種癌症的母親，孝心令人動容。

鄺美雲在港台節目《移植新突破》節目中，自揭悲慘童年。（官方圖片）

鄺美雲在港台節目《移植新突破》節目中，自揭悲慘童年。（官方圖片）

10歲擔起頭家 跨區奔波照顧病母

鄺美雲在節目中透露，自己在襁褓時期原本被送到澳門交由外婆撫養。直至10歲那年，其母親不幸確診乳癌與血癌，她才被接回香港，一家人擠在旺角的狹小空間生活。由10歲到14歲期間，正值求學階段的鄺美雲幾乎每日都在醫院度過。她憶述當時只有12、13歲，在深水埗上學，放學後第一件事就是趕回旺角家中煮飯，然後帶著飯菜，長途跋涉趕到香港仔南朗醫院探望母親。她笑言若現在資源不足的情況下重新走一次那條路線，可能也需要時間摸索，但當年的她卻在艱難中自然適應，從無怨天尤人。

在照顧病榻上的母親的歲月中，最令她難以忘懷的，是一次母親突然劇烈嘔吐，穢物弄得母女二人全身都是。年紀輕輕的鄺美雲不但沒有被嚇怕，第一反應更非急著為自己清理，而是先耐心安慰母親，細心地為媽媽擦拭乾淨後，最後才處理自己身上的污穢。這段經歷讓她深深體會，照顧病人除了基本生活照料，家人的陪伴態度與心理支持同樣舉足輕重。

鄺美雲係1982年港姐亞軍。（電視截圖）

鄺美雲為1982年香港小姐亞軍，同屆冠軍為梁韻蕊，季軍寇鴻萍。（小紅書@寇鴻萍）

窮到日日食罐頭 變陣炮製「雞蛋十味」養弟弟

面對重病的母親，鄺美雲更要長姐為母，兼顧照顧年幼弟弟的重任。她坦言當年家境清貧，家中食材極度匱乏，每天不外乎是雞蛋、公仔麵、午餐肉及豆豉鯪魚等廉價罐頭。為了讓弟弟不會吃厭，她發揮窮中生智的創意，將一顆平凡的雞蛋變出蒸、炸、炒等十多種煮法。這段艱苦歲月，無意中亦令她練就出一手好廚藝。

鄺美雲轉戰商界及政界，做珠寶商人兼全國人大代表鄺美雲。（微博@鄺美雲Cally）

生活富貴。（微博@鄺美雲Cally）

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14歲喪母無怨天尤人 堅強心態造就人生逆襲

雖然母親在鄺美雲14歲時與世長辭，但她從未覺得自己的童年過得特別悲慘。相反，她經常以超齡的成熟開導弟弟，堅信「至少還有地方住、可以讀書、有飯吃」已是莫大恩賜。憑著這份不屈不撓的知足心態，兩姊弟成功逆襲人生。如今兩人已年過半百，弟弟更學有所成當上專業人士。鄺美雲笑言至今依然時常記掛弟弟，總想讓對方生活過得更好，姊弟情深盡在不言中。

鄺美雲港姐亞軍搖身成為人大代表。（電視截圖）

鄺美雲成為珠寶商人。（資料圖片）