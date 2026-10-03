獨家｜張致恒公開澳門債主對話截圖　欠4萬獲准還2萬：話當做善事

張致恒（Steven）與妻子區燕雯（雯雯）的財困風波愈演愈烈！早前有債主在網上撰長文稱踢爆張致恒的「真面目」，直斥他與雯雯多年來利用「窮、欠債、4個小朋友、自閉症」四大套路博取同情，吸引外界關注。昨日（2日）債主兼苦主M接受傳媒訪問時，再揭張致恒欠債拖足4年都不還，更驚揭張致恒一期電費逾九千元，相當大使！

《香港01》聯絡到張致恒接受電話訪問，親自揭開這筆債務的來龍去脈。他更向本報提供與澳門債主的通訊軟件對話截圖，力證對方曾承諾「一筆勾銷」，無奈表示債主疑出爾反爾兼恐嚇：「話當做善事！」

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張致恒最近又被公開追債！（資料圖片）

起因：抖音結識澳門疊碼仔

對於欠款的由來，張致恒解釋：「2022年發生，嗰段錄音係我認識嘅一個人流出嚟，當時我係喺抖音裏面識咗一位澳門嘅朋友，佢話佢係做疊碼仔嘅，咁當時因為佢都知道我屋企係有困難，咁我分開咗好多次，問佢借幾千，2千、3千、4千咁樣問佢借，去到後期佢叫我還嘅時候，我大概記得係四萬蚊左右，喺嗰段時間其實有還過畀佢」。

近日有網民在社交平台以「張致恒真面目」為題發文。（threads@loanpro.wongsir）

還貼出疑似張致恒同債主對話的截圖及錄音。（threads@loanpro.wongsir）

還貼出疑似張致恒同債主對話的截圖及錄音。（threads@loanpro.wongsir）

曾還兩萬以為一筆勾銷 截圖證債主稱「當善事」

張致恒指出，最後一次已經還了兩萬元，並展示了二人對話截圖，並有第三方作證明。根據截圖顯示，該債主曾明確表示：「你爭我條數，有（如）佢願意打五折還俾我，即係還兩萬蚊俾我，我就算數，其他就當我自己做善事蝕得（咗）出去」。在對話中，對方收取了兩萬元人民幣的轉帳後，更承諾「總之我唔會再追佢」，並表明「視頻我會刪」。

張致恒無奈地說：「還咗兩萬蚊畀佢，佢喺微信嗰度寫到明，還完之後就一筆勾銷啦！就當後面嗰啲數捐咗佢當做善事，咁我以為件事完咗。」

債主曾稱會「打五折」。（受訪者提供）

張致恒在2024年曾還過2萬元人民幣。（受訪者提供）

債主突反口加碼 稱計漏支付寶欠款

沒想到事件其後出現變數，張致恒指對方突然又稱欠7萬元，他說：「上年佢又突然出現返，話原來除咗微信之外，喺支付寶有借過畀我，唔知點解又變咗六萬幾，然後又變咗七萬咁樣」。根據另一張對話截圖顯示，該債主向其律師友人表示「原來張致恒爭我唔止四萬幾啊，原來我支付寶仲有借錢畀佢」、「因為上次同你傾嗰陣時我計少咗，唔好意思」。債主隨後更反口稱「所以我都係要追佢還錢」，並表示「所以我同你講返聲先，我唔想你話我冇口齒」。

債主後來發現，張致恒欠款不止4萬，而是7萬。（受訪者提供）

張致恒一直被追債。（受訪者提供）

屢遭恐嚇踩場 影響工作只夠還幾千

對於債主步步緊逼，張致恒坦言非常害怕對方搞事，導致流失大量工作機會。張致恒說：「因為佢曾經喺2022年之後啦，我試過去唔同地方做show，佢都話到明，如果我唔還錢佢會喺現場搵人搞我，然後搞破壞，其實喺嗰段時間，我係流失咗好多唔同嘅工作啦，甚至乎係機會嘅」。他指幾個月前做騷時再遭對方威脅，更險些令音樂會開不成，於是答應出糧後立刻還錢。他無奈表示：「但係因為我唱一次歌，而家可以有幾多錢吖，我收得佢嗰幾千蚊，我最後係還咗$3900畀佢，跟住之後佢一直追緊我繼續還錢，所以變咗有今時今日嘅呢段新聞出現咗。」