張致恒嘆借錢為勢所迫　親解一期電費$9,489之謎：有老闆幫我畀咗

張致恒（Steven）與妻子雯雯的財困風波越演越烈，面對債主狠批兩人多年來利用「窮、欠債、4個小朋友、自閉症」四大套路狂博同情，張致恒接受《香港01》訪問時大吐苦水，極力否認「賣慘」指控，強調自己四處借錢只是為勢所迫！

張致恒與雯雯是公認離婚KOL，否認是博同情套路。（影片截圖）

極力否認四大「賣慘」套路

對於外界連番質疑他與老婆刻意製造話題博關注，張致恒深感委屈，堅稱一家人真的處於水深火熱之中。他直言：「有人話我哋淨係用套路去博同情，引起關注，我同我老婆其實一直都係面對緊好多唔同嘅問題，例如屋企嘅狀況啦、小朋友嘅日常，去睇醫生、學校嘅嘢，甚至乎屋租之類嘅嘢。」

強調借錢非揮霍：又唔係買樓買名牌

外界批評他們不善理財，但張致恒重申，所有借回來的款項全部都用在家庭刀口上，絕無半點揮霍。他為自己平反道：「我哋借錢其實好多原因都係因為屋企嘅狀況而去借，而唔係要專登去問人借錢，又唔係攞嚟買樓、買車或者買名牌嘅嘢，所以我唔認同呢一個係一個套路。同埋我同我老婆喺呢一方面係真係確實係好需要，所以先至要去問人借錢。」

張致恒及雯雯罕有合體，接受網上頻道「鼎豐盛」訪問。（IG@ g.p.m_tvvvv）

張致恒與雯雯經常嘈交。（IG圖片）

親解$9,489元天價電費 靠老闆出手相救

對於債主M公開了一張高達$9,489的電費單，嘲諷張致恒生活「大花筒」，張致恒就大方承認確有此事，但解釋背後全因「窮到無錢交」，導致欠款越滾越大。他解釋指：「之前欠緊六個月，疊埋一齊，越疊越高，好彩有老闆幫我畀咗，前排老婆成日嗌停電。」

抖音遭封殺斷米路 嘆無機會賺錢

面對家徒四壁兼被債主連環追擊，張致恒坦言現時生活非常拮据。他原本希望賴以為生的抖音帳號，因為遭債主不停追錢慘遭封鎖，斷絕其收入來源，令他感到十分無奈。他說：「我一直同佢（債主）講鬆手啲就會還，但真係冇。我幾努力做嘢，好多狀況出現，二仔（張天牧確診患有自閉症譜系障礙及專注力不足/過度活躍症）越來越大，我返工情況少咗，屋企拮据緊。一直以來有喺唔同地方，如抖音做直播，但依家抖音被封號，我都好無奈，佢唔畀機會我賺錢，賺外快好困難。」

張致恒稱被追債，登台也受影響。（IG@stevencheung）