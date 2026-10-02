38歲失婚白雲與22歲外籍小鮮肉拍拖　低胸攬錫熱情如火

現年38歲的前TVB「咪神」白雲（Snowy），自2021年與富二代建築師江俊霖（Kelvin）離婚後，單身5年終於迎來第二春！曾經在《五覺大戰》中擔任「神獸天使」的她，雖然在2020年已經決意外闖離開TVB，並轉行當潛水教練，但依然用心經營社交平台，經常大方派福利展現自信美。今日（2日）她無預警宣布拍拖喜訊，高調放閃，而新歡更是一位比她年輕足足16歲的外籍高大「小鮮肉」！

白雲在2016年與拍拖5年的前港男江俊霖（Kelvin）結婚，至2021年離婚。（資料圖片）

克服16歲年齡差 譜出浪漫異地姊弟戀

白雲在社交平台撰寫感性長文，分享這段得來不易的異國情緣。她透露男友是2004年出生，年僅22歲，比1988年出生的她細了16年，但她甜蜜地表示對方雖然年輕卻比她成熟。這段跨國戀情充滿考驗，她寫道：「「(A 3 days post ) 💖我們的相遇極致浪漫，異國好難，中間甚至分開過很長一段時間。他04年，我88年，但他成熟我幼稚；他在歐洲我在亞洲，但他喜歡開飛機我喜歡坐飛機；他講德文我講中文，但我們英文都進步了。🎠🧸💖」

從兩人的甜蜜合照可見，外籍男友擁有深邃五官，外形俊俏，當白雲穿著休閒的牛仔工人褲並手抱小熊公仔依偎在他身前時，明顯可見男友身型相當高大，兩人展現出超萌的身高差。

外型相襯。（ig@snowybai）

白雲戀上22歲外籍小鮮肉。（ig@snowybai）

好甜蜜。（ig@snowybai）

坐小型飛機。（ig@snowybai）

街頭擁抱。（ig@snowybai）

歐遊瘋狂攬錫放閃 吊帶低胸大曬最強Body

擁有「TVB最強Body」美譽的白雲，沉浸在愛河中依然不忘展現傲人「不科學的身段」，大方分享了多張與高大男友的熱情合照。兩人在歐洲多個浪漫勝地留下倩影，愛得相當火熱。在水都威尼斯的貢多拉船上，穿著火紅性感露背裙的白雲與男友在船頭深情擁吻，畫面唯美浪漫。他們亦有乘坐充滿歐陸風情的馬車，白雲換上一襲白色中門大開的性感掛頸長裙，在夕陽下的歐洲街頭與男友忘情熱吻，閃瞎一眾網民，連陳伶俐都有給like。

除了充滿異國風情的唯美街景，白雲更激罕曬出兩人的火辣泳池照，相中她穿上紫色超低胸綁帶泳裝，展現極致豐滿的上圍，緊緊貼在男友身旁對鏡頭甜笑，隔著螢幕都能感受到那份熱情如火的愛意。

不停錫完又錫。（ig@snowybai）

不停錫完又錫。（ig@snowybai）

好火辣。（ig@snowybai）