絕命法官｜張家輝有機做「亞視」視帝？　「我拿定不要大驚小怪」

電視劇《絕命法官》是金像影帝張家輝，別電視劇演出接近20年後的作品，劇中夥拍視后胡杏兒、鮑起靜、朱栢康、谷祖琳、蔡思韵以、張兆輝、謝天華、林嘉華等演出，於去年播出已帶來迴響。今年迎來好消息，《絕命法官》強勢入圍《第31屆亞洲電視大獎 》，並獲得「最佳男主角」、「最佳改編節目」及「最佳剪接」三項提名，張家輝得悉後非常開心，更信心爆棚表示︰「今次最佳男主角獎我拿定。」

電視劇《絕命法官》是金像影帝張家輝，別電視劇演出接近20年後的作品。（《絕命法官》劇照）

張家輝對於劇集獲得三項提名不感意外，更對自己奪「最佳男主角」信心十足︰「今次最佳男主角獎我拿定，不要大驚小怪。」（《絕命法官》劇照）

劇集《絕命法官》講述一向以鐵面無私見稱的法官秦譽（張家輝 飾），當獨子（曾向鎮 飾）因意外撞傷黑幫頭目的兒子後，陷入親情與正義的兩難，最終一步一步的走向掩蓋真相的深淵。這是張家輝闊別電視圈20年後的強勢回歸之作，憑藉編劇歐冠英女士在原創故事基礎上，注入對人性的拷問及張家輝的影帝級演技，令《絕命法官》深獲廣大觀眾的熱烈讚賞。

向來鐵面無私的法官秦譽（張家輝 飾），當獨子（曾向鎮 飾）因意外撞傷黑幫頭目的兒子後，陷入親情與正義的兩難。（《絕命法官》劇照）

飾演本劇男主角法官秦譽的張家輝，在收到入圍消息後表示︰「闊別電視圈多年的我，當《絕命法官》落在我手時，令我感到很雀躍，畢竟它是一個名牌IP劇，更有不同地區已進行過改編翻拍，在有比較就有傷害的情況下，挑戰性就更大。本劇獲得三項提名，最佳改編節目、最佳男主角及最佳剪接，我都覺得很合理，所以今次最佳男主角獎我拿定，不要大驚小怪。」

張家輝在劇中，與同屬法官的「外母」鮑起靜，大鬥演技。（《絕命法官》劇照）

《 第31屆亞洲電視大獎頒獎典禮》將於2026年11月14日晚，假越南胡志明市的和平劇院（Hoa Binh Theatre）隆重舉行。頒獎典禮盛況將透過衛星在台灣以及東南亞十多個電視台及串流媒體同步直播，覆蓋達5億戶家庭。