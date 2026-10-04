李珊珊走路需依賴行山杖網民擔憂其健康狀況　曾患驚恐症神隱多年

現年48歲的李珊珊於1996年參選香港小姐奪得冠軍，當年更同時勇奪最上鏡小姐、友誼小姐及才藝小姐，成為「四料港姐冠軍」，被譽為「最美港姐」。李珊珊早年曾突然消失幕前而被傳患怪病、腦瘤及抑鬱症，直至2019年才公開表示自己患有驚恐症，而令外表有大改變，過去幾年她的作風低調，亦沒有公開露面。最近有網民在社交平台分享在紅館外捕獲李珊珊的片段，令其健康狀況再度引起網民擔憂。

李珊珊透露曾受驚恐症困擾多年。（微博@李珊珊）

李珊珊憑甜美樣子及魔鬼身材而被譽為「最美港姐」。（纖體廣告圖片）

李珊珊行路需用行山杖

日前（2日）有網民在IG分享了一段在今年6月在紅館外偶遇李珊珊的片段，片中可見李珊珊剛剛欣賞完甄澤權的紅館魔術騷《ONCE甄澤權穿越紅館魔術之旅2026》。正在離開的李珊珊戴上眼鏡，身穿黑色上衣和長褲，友善地跟粉絲合照，精神狀態極佳。不過李珊珊走路時需要依賴行山杖支撐，顯得有點步履蹣跚，加上身形上重下輕，有不少粉絲及網民看到片段後都擔憂其健康狀況。

有網民在IG分享了一段在今年6月在紅館外偶遇李珊珊的片段，當時李珊珊友善地跟粉絲合照，精神狀態極佳。（小紅書）

李珊珊走路需依賴行山杖。（小紅書）

李珊珊顯得有點步履蹣跚。（小紅書）

有網民擔憂李珊珊的健康狀況。（小紅書）

網民讚李珊珊樣貌依然漂亮

大批網民都紛紛留言表示擔憂：「她怎麼需要登山杖，在平地走路，發生了什麼事？」、「腿很瘦啊，怎麼上半身這麼壯」、「生病了才知道有些胖是無能為力」、「她有驚恐症 需要長期吃藥」、「小棠菜 加油」、「上重下輕應該走路很辛苦珊姐」、「除了稍微胖了一點，五官沒有變化，還是漂亮的」。

有網民擔憂李珊珊的健康狀況。（小紅書）