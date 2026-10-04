蒙嘉慧罕談坎坷童年父母姊妹全離世　靠鄭伊健一句話點醒走出陰影

現年53歲的蒙嘉慧於2013年與鄭伊健結婚後便淡出娛樂圈，並在日本福岡開設房地產公司，主力做物業買賣、管理及移民升學諮詢等業務，兩夫妻享受半退休平淡生活。相隔多年，蒙嘉慧終於復出，與張家輝及鍾雪瑩主演電影《我阿爹想旅行》。近日她現身資深傳媒人金成主持的個人YouTube節目《叔叔的愛》，除了提到與老公伊健的相處之道，還罕有談及父母姊妹全離世。

相隔多年，蒙嘉慧終於復出，與張家輝及鍾雪瑩主演電影《我阿爹想旅行》。（資料圖片）

蒙嘉慧依然保養得宜。（資料圖片）

蒙嘉慧談與鄭伊健夫妻之道

蒙嘉慧在節目中澄清外界指她長居日本的說法，並透露一直都在香港。談到與鄭伊健的婚姻生活，她即甜蜜表示兩人由拍拖到現在剛剛踏入20年，每日整天見面，相處亦非常有默契：「唔知咩叫夾，但總之係一個對方嘅生活入面，你會接受對方嘅價值觀喺你嘅世界存在。」雖然間中兩夫妻都會有摩擦，夢教會笑指伊健有時會抱怨她像「頂心杉」，更經常對她說：「成碌杉嚟嘅，有時都頂得好辛苦。」

蒙嘉慧在節目中澄清外界指她長居日本的說法，並透露一直都在香港。（《叔叔的愛》節目畫面）

蒙嘉慧與鄭伊健由拍拖到現在剛剛踏入20年，每日整天見面。（《叔叔的愛》節目畫面）

蒙嘉慧指兩人非常有默契。（《叔叔的愛》節目畫面）

蒙嘉慧被鄭伊健一句話點醒

蒙嘉慧坦言自與鄭伊健拍拖後令她感到安穩，全因被伊健一句話點醒，鄭伊健曾對她說：「你 BB 嘅時候，你乜都唔識㗎啦，你都唔知嚟到一個世界會點，跟住你咪又係咁樣大個。」這番話令蒙嘉慧深受啟發，轉換了思考模式後，明白人不應該杞人憂天，便開始勇於嘗試新事物，不用想的太遠，不用怕這樣那樣。

蒙嘉慧坦言自與鄭伊健拍拖後令她感到安穩，全因被伊健一句話點醒。（《叔叔的愛》節目畫面）

罕談父母姊妹全離世學會釋懷

蒙嘉慧原生家庭背景坎坷，還未出生時父母已離異，妹妹更自殺身亡。談到這段童年經歷深深影響了人生觀，蒙嘉慧表示如今回首已釋懷，並表示過去的陰影已無法影響到自己，更認為成長中學會了不應該隱藏情緒及委屈自己。對於過去的人生悲劇，她豁達地表示：「我而家學識唔開心咪唔好諗去囉，你唔諗去咪冇囉。做咩仲要提醒自己，即係你放縱自己一個唔開心嘅位做乜鬼啫？件事完咗㗎啦，佢都走咗，你做到啲咩？」現時希望不再讓往事困擾自己，好好過生活。

蒙嘉慧原生家庭背景坎坷，還未出生時父母已離異，妹妹更自殺身亡。（《叔叔的愛》節目畫面）

蒙嘉慧表示如今回首已釋懷，並表示過去的陰影已無法影響到自己，更認為成長中學會了不應該隱藏情緒及委屈自己。（《叔叔的愛》節目畫面）

蒙嘉慧只想簡單生活

自淡出幕前後，蒙嘉慧坦言不用拍戲後生活壓力大減，加上爸爸和姐姐相繼離開，身邊已沒有太多親人反而令她覺得失去包袱，更不再需要強求自己努力工作，生活變得更簡單自在。蒙嘉慧認為人生不應該只有工作，除了有搵錢的能力，亦需要擁有能後退的能力。她自認生活節儉，現時最多只是每個月買T恤和運動衫，更搞笑指鄭伊健曾笑自己將衣服穿到好殘，穿搭似「村姑」。