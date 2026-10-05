知名女星前伴侶逝世曾傳闊太變剩萬元棺材本　勤力開工街頭疑黑面

人稱「夏蕙姨」的黃夏蕙，縱橫藝壇逾70載，與已婚名律師胡百全的一段情曾轟動一時，雖無正式名份，但胡百全多年來對子女愛護有加，負擔起所有的教育重任。其後黃夏蕙與「香港賽車之父」潘炳烈攜手共度餘生，夏蕙姨6名子女多為各界精英，出類拔萃，如今她已四代同堂。夏蕙姨今年已95歲，早前剛完成白內障手術，她沒有留家休息，術後反而積極出席飯局，又繼續開工。近日有人在街邊見到夏蕙姨，激罕見到夏蕙姨疑似黑面，似乎有煩心事。

黃夏蕙留言感謝好友關心。（FB@黃夏蕙）

網民叮囑黃夏蕙好好休息。（FB@黃夏蕙）

黃夏蕙街頭疑似黑面

近日有人見到夏蕙姨街頭駐足。夏蕙姨盛裝打扮，穿上一條藍色長裙，妝容精緻，精靈又靚女。夏蕙姨如此打扮似乎為開工Look，她在街頭與友人同行聊天，可是臉色卻有些不妥，表情難掩不耐煩，她別過頭揮揮手，似乎有些被惹怒。另一段短片中，夏蕙姨面無表情握著一名男士的手，神情顯得略微不高興。

黃夏蕙剛完成白內障手術隨即出席好友飯局。（FB@黃夏蕙）

黃夏蕙手術後眼貼紗布仍笑容滿面。（FB@黃夏蕙）

曾傳過渡房屋棺材本僅剩不足萬元

夏蕙姨年事已高，依然熱愛工作。去年有報道指夏蕙姨蝸居新田過渡性房屋、靠長生津度日，棺材本僅剩不足萬元，引發子女棄養的疑雲，夏蕙姨其後澄清並非陷入無家可歸的財困，並經家人勸阻後已退還過渡房屋單位，目前居於新田住所。經理人Simon接受媒體訪問澄清，6名子女每月皆提供充足生活費，夏蕙姨亦將生活費全數投入夏蕙慈善基金，用生活費援助更迫切的人，才令棺材本剩不足一萬元，後來夏蕙姨交由經理人嚴格管控開支。她先前透露透過法律援助處協助，查得胡百全家族基金12年來積累未領之派息與款項逾三千萬港元，正依程序辦理申領，並打算將錢用於開辦老人院及佛堂。

黃夏蕙街頭盛裝打扮。（小紅書）

臉露不耐揮揮手。（小紅書）

疑似黑面。（小紅書）

捉住一個男人手。（小紅書）