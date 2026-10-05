冧莊視后曾歷負資產戀人夫　60歲極凍齡北上吸金出席投資者高峰會

現年60歲TVB視后鄧萃雯（Sheren）為史上首位「冧莊」視后，憑《巾幗梟雄》及《巾幗梟雄之義海豪情》中的精湛演出創紀錄，在2009年及2010年連續兩年奪得「最佳女主角」。近年主力內地發展，去年參與內地綜藝《乘風2025》人氣再度急升，久未在香港露面。鄧萃雯凍齡力驚人，即使已「登六」仍然風韻猶存。上月尾鄧萃雯出席內地投資者高峰會，除了展現從容女強人氣場，狀態令人羨慕。

鄧萃雯（IG@tangshuiman）

鄧萃雯與黎耀祥。（微博@鄧萃雯）

鄧萃雯素白西裝出席投資者高峰會

鄧萃雯上月在內地出席銀行投資者高峰會，有出席人士拍下鄧萃雯上台演講的美態。鄧萃雯一身全白色背心西裝打扮，並束起頭髮，配以尖頭高踭鞋，幹練帥氣又不失女人味。鄧萃雯在台上重提當年向監製李添勝自薦拍《巾幗梟雄》往事，並指如沒有自薦勇氣，便不會有之後的視后獎項。

狀態非常好。（微博@鄧萃雯）

陳錦鴻2019年時，曾與鄧萃雯合作拍ViuTV劇集《婚內情》。（資料圖片）

另一張相中，鄧萃雯雙手疊在一起，安靜專心聽其他嘉賓討論。60歲的她皮膚依然白皙緊緻、容光煥發，狀態保養得極佳！鄧萃雯獲讚：「歲月淬煉出的從容氣場」。另有人認為鄧萃雯不笑的時候看上去較惡，有網民回覆：「所以才適合演女強人啊」，也有人指：「雯女一嚴肅的時候，總感覺她下一秒就要拔槍幹掉這些人。我還停留在女大佬時期」。

鄧萃雯從業多年來塑造經典角色無數。（微博@鄧萃雯）

曾歷負資產 戀上有婦之夫感後悔

鄧萃雯事業有成，亦曾經歷過低谷。鄧萃雯與江華在1996年亞視劇集《我和春天有個約會》中分別飾演家豪與小蝶，兩人在劇中有不少感情戲，但這段情卻發展到劇外，當時江華與太太麥潔文結婚4年，有傳媒影到江華連續6日出入鄧萃雯的住處，戀情因而曝光。同年6月，鄧萃雯稱受到電話騷擾，矛頭直指江華太太麥潔文，而麥潔文就聯同老公在節目《城市追擊》中力數鄧萃雯，指對方藉老公炒作，又指她在《我和春天有個約會》的記者會上主動撩江華，將一切錯誤歸咎於鄧萃雯，而鄧萃雯亦隨即開記招反擊，聲稱將控告對方，雙方展開隔空罵戰。事後江華得到了太太的原諒，回歸家庭，但鄧萃雯就形象直插谷底，甚至因事件被冷待雪藏。

鄧萃雯之後接受陳志雲的《志雲飯局》訪問，多次表示97、98年是她的人生低谷，除了金融風暴令她慘變負資產，她也承認30歲前，常愛上不該愛的人，她剖白戀上有婦之夫，她說：「這是我唯一的後悔！」

鄧萃雯出席投資者高峰會。（小紅書）

60歲都風韻猶存！（小紅書）

靚！（小紅書）