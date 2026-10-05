東張西望｜扮「大老闆」呃足十幾年　五招之內將苦主哄掂

TVB節目《東張西望》上月底曾報道了一宗騙案，苦主Suki被一名裝作大老闆的人騙了2萬元，雖然當時已經有不少苦主表示自己被騙，單單人數就已經有10人，而金額亦高達70萬。不過在節目播出後，有更多的苦主出現，且累積金額已到100萬。

東張西望｜豪宅銷售員陷「名牌」騙局 借兩萬現金驚變空頭支票

節目播出後，有更多的苦主出現，及累積金額已到100萬。(節目截圖)

「大老闆」一招用了十數年

這位「大老闆」並未使用高科技手法，而是依靠一套行之有效的心理包裝與借貸圈套，此模式一用便是十數年。一位叫Kiki的苦主表示自己2011年都有遇到這個騙子，更直指他曾經改名換姓：「佢唔係呢個名嚟㗎，佢當日個名係XX，跟住係姓佘㗎！」她看《東張》播出騙子的照片後就認得這個人就是10多年前騙她的人：「睇得出係佢嚟嘅。」

Ben被騙。(節目截圖)

「大老闆」一招用了十數年。(節目截圖)

「大老闆」用了數點來支撐他的謊言

整體來說，他用了數點來支撐他的謊言，首先就是「有錢人設」。這位「大老闆」一開始就給予對方很有錢及上市公司主席等第一印象，外加一身名牌，讓人自然地相信他的說話。第二，就是見面地點多數定為五星級酒店餐廳或是高級餐廳，以顯身份地位。第三，就是通常經熟人介紹認識，因為經熟人介紹讓你對他的戒心減少。第四，熟絡之後，他會提出對事主「有益」的生意，甚至說要請對方做私人助手，當你相信後，自然就上了他的當。

「大老闆」用了數點來支撐他的謊言。(節目截圖)

第五，就是會聲稱不見了銀包，他會稱銀包掉了或是遺漏在車上，但剛好司機走開了。他會要求對方先結帳，然後會說等下約了客人，繼而「借錢周轉」。因為要跟客人吃私房菜，但當刻身上沒有現金，於是就問苦主借錢，當然，錢一借出去就自然很難追回的。

「大老闆」會要求對方先結帳，讓會說等下約了客人，繼而「借錢周轉」。(節目截圖)

「大老闆」一聽見東張表明身分即收線

苦主致電問他什麼時候可以還錢，但對方不斷以藉口逃避，直到黎寬怡接過電話表明身份後，對方就立即掛掉電話。最後警方回覆指，經調查後，於2026年10月1日在港珠澳大橋香港口岸拘捕一名45歲本地男子。