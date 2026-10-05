吳安儀與MIRROR拍團綜　私心撐邱士縉拒偷望對方肌肉：我準備結婚

世一「四眼Cue后」吳安儀早前參與MIRROR團綜《MIRROR ACE》拍攝，她於昨日（4日）出席記者會時大讚Anson Lo（盧瀚霆）是節目中的「秘密武器」。之後受訪時，吳安儀透露當日「12個對一個」，MIRROR 12子更出動不少「暗器」與她較量，使她要不斷躲避：「其實去到最後我揀咗Anson Lo，因為佢最後令到大家都尖叫，一個大反轉，大家記得留意！」

Anson Lo獲Cue后吳安儀封為「桌球ACE」 姜濤為獎金搏盡超好勝

世一「四眼Cue后」吳安儀早前參與MIRROR團綜《MIRROR ACE》拍攝，她於昨日（4日）出席記者會。（盧振輝攝）

吳安儀大讚Anson Lo（盧瀚霆）是節目中的「秘密武器」，透露當日「12個對一個」，MIRROR 12子更出動不少「暗器」與她較量，使她要不斷躲避。（盧振輝攝）

吳安儀解釋為何選Anson Lo：「其實去到最後我揀咗Anson Lo，因為佢最後令到大家都尖叫，一個大反轉，大家記得留意！」（盧振輝攝）

爆12子一齊茅 談Anson Lo致勝關鍵：好波不如好運

被問到12子中誰最「茅」？吳安儀笑言：「好難講，佢哋太有團隊精神，係一齊茅！」不過她直言平日桌球大多是兩人對打，今次有12個人同場非常熱鬧和開心。她透露拍攝前已得知 Tiger（邱傲然）與 Jer（柳應廷）技術最好，原本以為大家會把球全推給兩人打，豈料每位成員都非常努力嘗試參與，而且很快上手。問到Anson Lo獲勝關鍵，她打趣道：「我頭先都話好波不如好運，但係唔係嘅，都有實力嘅，嗰度好好笑，到時記得睇返。」

被問到12子中誰最「茅」？吳安儀笑言：「好難講，佢哋太有團隊精神，係一齊茅！」（盧振輝攝）

吳安儀原本以為大家會把球全推給Jer和Tiger打，豈料每位成員都非常努力嘗試參與，而且很快上手。（盧振輝攝）

於Stanley健身室做Gym 曾偶遇但不敢偷望：我今年準備結婚

問到最喜歡哪一位MIRROR成員，吳安儀即時選擇「大表哥」Stanley（邱士縉），原因是她正在Stanley開設的健身室做Gym：「我係喺佢度做gym，所以一定係大表哥！我過幾日仲要上堂，我都會努力㗎！」她更順便幫自己的教練Samuel宣傳，呼籲大家報名，並指自己在健身室偶遇過Stanley，大讚對方是眾人中最勤力的一個。當記者笑問有否趁機欣賞Stanley的肌肉時，吳安儀即幽默回應：「呢個律師未嚟之前我唔會答，同埋我今年就準備結婚，所以呢個問題真係要好小心咁答。」之後記者講到Stanley都即將結婚時，她再說：「哎呀係喎，未呀，轉頭補返。」

問到最喜歡哪一位MIRROR成員，吳安儀即時選擇「大表哥」Stanley（邱士縉），原因是她正在Stanley開設的健身室做Gym：「我係喺佢度做gym，所以一定係大表哥！我過幾日仲要上堂，我都會努力㗎！」（盧振輝攝）

當記者笑問有否趁機欣賞Stanley的肌肉時，吳安儀即幽默回應：「呢個律師未嚟之前我唔會答，同埋我今年就準備結婚，所以呢個問題真係要好小心咁答。」（盧振輝攝）

向ViuTV提議拍桌球美食節目 被問會否試MIRROR手勢：穩唔穩陣㗎

談到會否再相約MIRROR打桌球，吳安儀向ViuTV喊話，建議開拍桌球與美食結合的 Crossover節目，笑言可以拍足 12 集：「佢哋可以打桌球，我又可以食吓嘢。我鍾意食嘢，我有個飯盒就得㗎喇！」被問到若親自下廚，廚藝是否OK，她直言：「煮嘢食？OK就OK，唔OK就有啲地獄。」若要試食MIRROR 12子煮的食物，她又夠膽嗎？她反問：「穩唔穩陣㗎但係？我覺得都係出去Fine dine好啲。」至於被問到會否想MIRROR成員親自餵食，她再次笑言：「我律師未嚟之前都係唔可以回答，有啲尷尬，有啲嘢準備籌備緊，我驚我未婚夫睇到。」

吳安儀希望與MIRROR再拍飲食節目。（盧振輝攝）

被問到會否想MIRROR成員親自餵食，她再次笑言：「我律師未嚟之前都係唔可以回答，有啲尷尬，有啲嘢準備籌備緊，我驚我未婚夫睇到。」（盧振輝攝）

月中飛澳洲打排名賽 預告月底回港看《MIRROR ACE》重播

談及近況與賽事，吳安儀表示目前狀態不俗，本月14號便會出發前往澳洲出戰排名賽，隨後再轉飛馬來西亞比賽才返回香港。由於行程緊湊，她表示開播時可能只能收看頭兩集，之後會重溫《MIRROR ACE》的重播。