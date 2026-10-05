劉家良洪拳入室弟子何麥心臟病發猝逝　翁靜晶哀悼：最忠心的徒弟

一代洪拳宗師劉家良的入室徒弟、活躍於80年代香港動作電影的著名龍虎武師何麥（Mark Houghton），於今日（5日）凌晨突發心臟病在香港逝世。其Facebook專頁今日發出長文訃告證實死訊，師母翁靜晶亦於社交平台發文深切哀悼。何麥師傅一生致力傳承劉家班洪拳，其愛女何慈茵（Charlene）亦繼承衣缽活躍於香港演藝圈，將武術精神延續。

何麥因心臟病發離世。（Facebook@Mark Houghton）

何麥是劉家良洪拳入室弟子。（Facebook@Mark Houghton）

何麥是劉家良洪拳入室弟子。（Facebook@Mark Houghton）

何麥晚年依然英氣十足。（小紅書截圖）

英國出生擁「中國心」 隻身來港成黃飛鴻第五代傳人

何麥的Facebook專頁今日發表訃聞，宣佈這位武術宗師於2026年10月5日凌晨3至4時段，因心臟病在香港逝世。訃聞中提到，何麥雖然在英國出生，卻擁有一顆「中國心」。憑藉對中國武術的熱愛，他在上世紀80年代獨自隻身前往香港，從此與這座城市結下不解之緣。

他在香港不但精通了洪拳，更學會了一口流利的粵語，最終贏得恩師劉家良導演的信任，成為其入室弟子。何麥隨後更成為備受讚譽的「黃飛鴻第五代傳人」，畢生致力於將劉家班洪拳發揚至世界各地。在香港動作電影的黃金時代，他無論在幕前客串還是幕後擔任動作導演，都做出了巨大貢獻。

除了在武術及電影界備受尊崇，何麥的生平亦展現出多元的貢獻。訃文中特別提到，他不僅以個人魅力、慷慨大方和俠義精神詮釋了武德的真諦，更是一位專業的潛水教官。他是將美國TDI/SDI潛水系統引入香港的重要推手，對香港潛水界同樣貢獻良多。何麥師傅的離世，無疑是香港武術界、電影界及潛水界的一大損失。

訃聞末亦難掩悲痛，寫下令人心碎的字句：「I Love You我好想念您，我們33年一起每日點滴，我真的好想念您好掛念。」家屬表示，由於噩耗來得太突然，目前正努力走出悲痛並著手處理後事，葬禮和追悼會的具體安排將在確定後公佈，並懇請大眾給予家屬隱私和空間。

家日發訃文。（Facebook@Mark Houghton）

何麥是劉家良的入室弟子。（Facebook@Mark Houghton）

何麥拍過唔少港產片。（劇照）

何麥拍過唔少港產片。（劇照）

何麥拍過唔少港產片。（劇照）

何麥拍過唔少港產片。（劇照）

翁靜晶悲痛發文

面對何麥猝逝的噩耗，師母翁靜晶在Facebook發文悼念：「劉家良最忠心的徒弟何麥Mark Houghton 今天凌晨在毫無預警之下，心臟病離世。深切哀悼，永遠懷念。」字裡行間流露出對這位劉家班愛徒的不捨。

翁靜晶發文悼念Mark。（Facebook@翁靜晶）

翁靜晶發文悼念Mark。（Facebook@翁靜晶）