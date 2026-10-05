黃百鳴出獄後最新近照曝光　面露笑容現身餐廳活動被爆將拍賀歲片

80歲的資深電影人黃百鳴（原名黃栢鳴），先前涉嫌於洽商買賣旗下天馬影視（現稱傳遞娛樂）股份期間，向胞妹黃潔珍發送『明天低過0.2，盡買』等訊息，被控內幕交易，儘管他否認控罪受審，但仍被裁定罪成，判囚5個月及罰款逾9.9萬元。早前有指黃百鳴因行為良好獲扣減刑期，在服刑3個多月後已低調刑滿出獄，並趕及於中秋節與家人團聚。今日（5日）有餐廳負責人貼出一張與黃百鳴的合照，曝光其近況及接下來的大計。



被告黃百鳴。(陳蓉攝)

黃百鳴最終被判處監禁5個月。(陳蓉攝)

早前有傳黃百鳴因行為良好獲扣減刑期，在服刑3個多月後已低調刑滿出獄，並趕及於中秋節與家人團聚。（資料圖片）

黃百鳴近照消瘦不少但面露笑容

餐廳負責人貼出的合照所見，他搭住黃百鳴膊頭，而黃百鳴穿淺色西裝，較之前消瘦，但精神不錯，面露笑容。該店主發文：「由細睇佢嘅電影大，感謝黃百鳴先生到訪支持，預祝賀歲片《黃金囍事》票房大賣」《黃金囍事》早前於馬來西亞舉行發佈會，當時宣佈電影由東方影業及Enotech Films聯袂出品並攜手銀都機構、Astro Shaw、寶之捷集團、上海影視聯合出品，將於2027年農曆新年賀歲上映。當時官方名單未直接提及黃百鳴本人，但出品的東方影業為黃百鳴與兒子黃子桓的生意，加上黃子桓身兼此片監製，所以難怪二人繼續父子檔拍住上，延續《家有囍事》系列經典。

黃百鳴出獄後最新近照曝光。

新戲雲集五大視帝視后

《黃金囍事》早前在馬來西亞舉行宣傳活動，電影由香港導演麥浩邦執導，並由電影《葉問》系列編劇黃子桓擔任監製兼劇本創作。此部電影集結香港及馬來西亞兩地演員，陣容鼎盛並囊括香港多位視帝視后及金像影帝，包括陳展鵬、夏雨、袁偉豪、黃智雯及鄭則士等、關寶慧、陳欣妍、黃祥興（前名黃長興），以及馬來西亞演員鄭金發、黃潔琪，眾星在發佈會上首度大陣容亮相，分享這次難得合作的拍攝經歷。

2027年賀歲喜劇電影《黃金囍事》集結5大視帝視后。（公關提供）

《黃金囍事》早前舉行發布會。（公關提供）

入獄前經營YouTube「百鳴歌」

黃百鳴入獄前於影音平台YouTube開設個人頻道「百鳴歌」，透過訪問圈中好友及翻唱流行歌曲紓緩心情。他曾模仿電影《家有囍事》中「程大嫂」的聲線演繹歌手張天賦的代表作《記憶棉》，引發網絡討論；他同時改編歌手湯令山的獲獎作品《用背脊唱情歌》為《用背脊唱百鳴歌》，呈現出強烈的個人演出風格。