王賢訊自爆20年冇坐過巴士　氣質前妻疑控訴讓9歲兒子獨自坐村巴

百億家族後人兼馬主王賢訊（Vincent）近日高調認愛剛離婚幾個月的「口罩小姐」徐蒨駖（Marie）。這段背景懸殊的戀情引起外界熱議，王賢訊為了令本身住公屋的女友融入上流社會，積極帶她出席馬場活動；另一方面，男方自己亦變得非常「貼地」，帶同小朋友陪女友坐巴士。雖然王賢訊一直未有正式交代與太太朱穎詩（Vincci）的關係，但外界相信二人已離婚，而疑似前妻去年底的社交平台帖文，更揭露了男方昔日惹人爭議的「湊仔」方式。

王賢訊曾參加《中年好聲音》。（IG@vince_dragon）

王賢訊表示同徐蒨駖相遇是「兩個失婚嘅人起埋一齊發生嘅一個神蹟」。（IG@auntielimemarie）

帶新歡盛裝現身馬場 助女方融入上流交際圈

王賢訊本身來頭猛料，除了是王華湘孫兒兼名下擁有多匹「安」字系名駒，早前更斥巨資購入沙田豪宅。自從與徐蒨駖高調相戀後，男方積極帶挈女友見世面。日前，王賢訊在IG Story出Post放閃，相中可見徐蒨駖穿上一身氣質碎花長裙，與王賢訊雙雙結伴盛裝出席「仁濟盃賽」活動並合照。此舉無疑是讓女方順利踏足馬場，逐步融入上流社會的交際圈子。

王賢訊帶女友徐蒨駖參加「仁濟盃賽」。（IG@vince_dragon）

王賢訊係馬主。（IG@vince_dragon）

經常帶女友出入馬場，全面升lev。（IG@auntielimemarie）

徐蒨駖被指飛起前夫。（IG@auntielimemarie）

放下身段貼地搭巴士 錯行車頭落車遭反白眼

為了這段戀情，王賢訊除了帶女友走入名流圈，自己亦放下身段變得相當貼地。近日他與女友拍片互動，更帶同小朋友一起去坐巴士。片中徐蒨駖問他多久沒坐過巴士，王賢訊坦言足足有「20年」。當被問到是否覺得巴士變了很多時，他自信地回應：「唔係，都係咁」，並強調自己其實很喜歡搭巴士，深知落車要按鐘。不過，短片結尾卻爆出王賢訊最後竟嘗試從車頭落車，引來女友大反白眼，二人雖然互相開玩笑互窒，但互動充滿甜蜜恩愛。

王賢訊自爆20年冇坐過巴士。（IG@vince_dragon）

聲稱都鍾意坐巴士。（IG@vince_dragon）

仲帶埋小朋友體驗生活？（IG@vince_dragon）

女友反白眼。（IG@vince_dragon）

未說清與前妻關係 疑遭投訴讓9歲兒獨自搭村巴

王賢訊過往曾與太太朱穎詩（Vincci）建立顧家好男人形象，並育有3名子女。雖然他至今未有明確交代兩人目前的關係，但外界普遍相信雙方已經離婚。就在王賢訊與新歡開心搭巴士、建立貼地慈父形象之際，疑似其前妻朱穎詩去年底在Facebook的一則帖文卻引起網民關注。該名為「Vin C. Chu」的帳戶於2025年11月發文抱怨：「原來有人所謂自己照顧孩子是讓孩子自己照顧自己！」，並加上了「#9歲自己坐地鐵再坐村巴回家」以及「#IWonderWhy」的標籤，獲友人安慰:「Take care 現在的九歲也太少了」。不過，在王賢訊的IG亦經常見到三子女出現，由爸爸陪伴一齊去游水、耍樂「放電」！

朱穎詩氣質滿滿，與王賢訊育有三子女。（資料圖片）

朱穎詩去年曾控訴有人照顧孩子不周。（facebook@Vin C.Chu）