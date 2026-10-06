58歲前小生近照曝光！曾遭嫩妻背叛賣西貢村屋　發福身形惹熱議

現年58歲的魏駿傑曾拍過多部無綫經典電視劇集，包括《陀槍師姐》系列、《刑事偵緝檔案IV》等。2020年其前妻張利華被揭背夫搭上外籍新歡，兩人離婚，交由魏駿傑獨力照顧女兒Jessica。之後受疫情影響，魏駿傑沒工開收入大跌，與朋友合資的西貢泰國菜餐廳生意亦低迷，當時他以1850萬售出西貢北港全幢村屋套現，帳面賺134.3萬，魏駿傑與女兒租住較細的單位，兩父女相依為命。魏駿傑近年轉戰內地發展密密賺錢，並積極經營小紅書、抖音等社交平台與網民互動，暴脹身形不時惹起討論。日前有網民上載魏駿傑照片，並發文問道：「是魏駿傑嗎？」

她與魏駿傑有過一段情，也因此受盡情傷。（《陀槍師姐》劇照）

滕麗名在90年代進入娛樂圈，當年憑《陀槍師姐》中的陳三元一角人氣急升，也因此遇上魏駿傑，兩人戲假情真，在現實中發展成情侶，在不少觀眾眼中，他們是匹配的一對。（《陀槍師姐》劇照）

魏駿傑後生時相當有型靚仔。(微博圖片)

魏駿傑獨坐餐廳玩電話惹熱議

日前有網民於社交平台分享魏駿傑照片。照片中魏駿傑打扮隨意，他穿上黑色背心，下搭橙色短褲，露出小腿紋身，手臂和大腿相當粗壯，膚色黝黑結實，與早年拍劇模樣相差頗遠。他輕鬆自在地坐在湖邊餐廳玩電話，身邊沒有人，坐姿放鬆，享受戶外獨處時光。

魏駿傑的狀態不免惹起網民討論，有人嘆他「走下坡了」，有人亦回憶起他早年拍劇的靚仔樣，「第一部陀槍師姐的時候蠻帥的」、「回想他演的黃毛真是帥得一塌糊塗」。另有人想起魏駿傑前度滕麗名近況，「滕麗名現在嫁多好啊」。

滕麗名與魏駿傑因拍劇擦出愛火花。（《陀槍師姐》劇照）

全家福。（魏駿傑微博）

魏駿傑很疼錫女兒Jessica。(魏駿傑微博圖片)

魏駿傑曾與滕麗名拍拖9年 與小20歲張利華離婚承諾終身不娶

魏駿傑1992年加入無綫時憑着高大靚仔的外型，火速晉升一線小生，早前更盛傳當年無綫開拍《尋秦記》劇集時，高層心目中「項少龍」的第一人選竟然不是古天樂，而是當年備受力捧的魏駿傑。而魏駿傑與滕麗名的9年情亦不時獲網民提起討論。當年他與阿滕因拍攝《陀槍師姐》戲假情真，相戀9年後於2007年突爆分手。當時他聲稱對阿滕「失去愛情感覺」，翌年卻與年輕廿載的重慶大學生張利華閃婚，並誕下女兒Jessica。這令他從此背上「渣男」之名，形象直插谷底，因而將演藝事業重心轉往內地。

可惜好景不常，張利華先後與單車手及外籍銀行家傳緋聞，2020年初女方更向傳媒暗示兩人已5、6年沒有性生活，婚姻名存實亡；最終魏駿傑承認離婚，做單親爸爸獨力撫養愛女。當時身陷谷底的魏駿傑一度萌生輕生念頭，但他不想女兒從此失去爸爸，因而振作起來，更承諾為女兒終身不娶。

魏駿傑現身湖邊餐廳。（小紅書）

享受獨處時光。（小紅書）

引起網民熱議。（小紅書）

引起網民熱議。（小紅書）

網民留言。（小紅書）