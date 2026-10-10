蒸蒸日上劇情｜最新追劇日曆/更新時間+演員角色簡介

《蒸蒸日上》陸劇，有張建祺作為編劇，姚婷婷為執導，由高葉、韓東君領銜主演的一套以都市為題材的電視劇。本文將會介紹這部電視劇的劇情大綱、更新時間、角色演員，人物關係以及追劇日曆。

《蒸蒸日上》電視劇海報（电视剧蒸蒸日上@Weibo）

《蒸蒸日上》電視劇情大綱

本劇立足於獨具特色的東北風土人情，講述律師蕭龍女（高叶飾）因不願妥協於利益、始終秉持法治正義，果斷告別頂級法律事務所。她隨後將陣地轉移至公共浴室的二樓，召集實習律師古苗苗與多次考證未果的「法考釘子户」羅智，建立起一支別具一格的草根律師團隊。

在處理各式各樣的民間糾紛過程中，蕭龍女與昔日好友兼職場勁敵李信（韓東君飾）頻繁交手。兩人從起初在法律理念上的激烈碰撞與對立，逐漸走向彼此理解並展開深層合作。這部作品不僅刻畫了基層法律從業者在面臨現實困境時的堅持與蛻變，更巧妙結合東北當地的語言習慣、特色飲食及洗浴文化，拼湊出一幅生動且饒有趣味的市井法治生活圖景。

《蒸蒸日上》播出更新時間｜最新追劇日曆

《蒸蒸日上》電視劇幾時播?《蒸蒸日上》於10月10日播放，一共有22集，由CCTV8、愛奇藝、騰訊視頻播放。10月10日起，CCTV-8黃金強檔每晚兩集連播，愛奇藝 騰訊影片 會員每日19:30更新2集，首更4集。

《蒸蒸日上》播出更新時間｜最新追劇日曆

《蒸蒸日上》演員

高葉 飾 蕭龍女

高叶 飾 蕭龍女（电视剧蒸蒸日上@Weibo）

韓東君 飾 李信