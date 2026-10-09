美人余劇情｜最新追劇日曆/更新時間+演員關係圖+角色簡介

《美人余》陸劇，改編自同名小説。有張佳作為編劇，王迎、毋輝輝為執導，由李一桐、王佳佳、常華森領銜主演的一套以都市情感為題材的電視劇。本文將會介紹這部電視劇的劇情大綱、更新時間、角色演員，人物關係以及追劇日曆。

《美人余》電視劇情大綱

這是一部剖析當代女性生存困境的劇集，故事以江浙沪獨生女兼互聯網博主余夢的婚變為核心展開。在她與「模範贅婿」步入結婚五周年的重要節點，表面恩愛甜蜜的婚姻實則早已裂痕遍佈，背後更隱藏着夫家蓄意吸血、意圖「吃絕戶」的沉重危機。

陷入絕境的余夢，在身邊好友的鼎力相助之下，開始深刻反思自身的人生成長，逐漸擺脫昔日的懵懂與盲目，蛻變成能夠獨立捍衛自身權益的清醒女性，重新將命運的主導權掌握在自己手中。整部劇集巧妙地將商場上的利益博弈與婚姻內部的暗潮洶湧熔於一爐，赤裸展示了婚姻關係與職場環境中極其複雜的人性圖景。

《美人余》播出更新時間｜最新追劇日曆

《美人余》電視劇幾時播?《美人余》一共有28集，10月9日起，騰訊影片全網獨播，會員每日18時更新2集，首更3集，SVIP搶先看一集。東方衛視番茄台 10月10日起每晚19:30播出。

《美人余》播出更新時間｜最新追劇日曆

《美人余》演員人物關係圖

《美人余》演員人物關係圖

《美人余》演員

李一桐 飾 余夢

李一桐 飾 余夢（美人余官微@Weibo）

王佳佳 飾 盧蕙

王佳佳 飾 盧蕙（美人余官微@Weibo）

常華森 飾 焦旭