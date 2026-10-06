羅家英四度抗癌至今不敢退休 爆每月醫療費過萬：睇醫生好貴

羅家英今日（6/10）出席活動，接受《香港01》訪問時大談近況。雖然過去曾四度罹患癌症（包括肝癌及前列腺癌），但他依然保持樂觀豁達的心態，現時身體狀況亦相當不俗。即使年事已高，家英哥至今依然工作不斷，行程排得極為緊湊，甚至連休息時間都相當有限。

羅家英今日出席活動。（葉志明攝）

工作接踵而來 坦言「人情難卻」

被問到最近的工作安排時，羅家英透露自己工作滿檔，連放假旅遊的機會都沒有。他坦言：「好忙好忙，我唔知點解，我諗住唔好做做咁多嘢啦，有時啲嘢人情難卻，咁就去做啦！有時見吓面，咁有時做吓啲廣告啊，咁啲廣告都跟好多嘢，唔到你話事啦，想休息都唔得，除非呢，真係去咗旅遊，唔喺香港。」

問到會否考慮推掉部分工作，甚至將工作量「清零」時，家英哥則笑言根本辦不到：「推工作？我推好多啦！（推到零！）但又好似唔得喎！」

羅家英透露每月睇醫生順用過萬。（葉志明攝）

要畀家用汪明荃 醫療費每月萬多元

羅家英過去曾先後經歷多次抗癌難關，自2004年起曾兩度患上肝癌，其後亦曾確診前列腺癌並接受手術及治療。談及為何依然如此勤力工作，他笑言除了要給家用之外，還有昂貴醫療支出也是主要原因之一，必須存錢積穀防饑。他直言：「要畀家用阿姐，其實我睇醫生係好貴！醫療費嗰度要……睇醫生啦，同埋諗住將來老嘅時間，多啲錢喺個手裡面，就多啲人可以服侍你嘛，如果唔係呢，好慘烈㗎！」當被問到現時每月的醫療開支大約多少時，他透露：「每個月萬幾蚊。」

家英哥表示很多廣告找他代言。（葉志明攝）

好耐無去揼骨

過去羅家英常受腰酸背痛困擾，以往經常要按摩揼骨，不過他表示近期身體狀況改善了不少：「呢樣嘢喺五年前呢就啱嘅，但呢幾年我冇咗癮喎，個骨痛腰骨唔算痛，就舒服，唔使揼骨，真嘅！以前就差唔多兩三日，嗰陣痛得好厲害，就要去揼骨，而家兩個月都唔去一次。」

他更即場向大家解釋按摩坐骨神經的保健心得，並公開自己的三大健康秘訣：「我要同大家講我三個健康嘅秘訣：第一，瞓多啲，第二，唔好揀飲擇食，第三呢，心情開朗，就健康啦！」