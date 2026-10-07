徐榮愛女徐心怡慶祝11歲生日　昔日《愛回家》馬家好女大十八變

徐榮的愛女「包包」徐心怡，早在3個月大時便於無綫處境劇《愛·回家》中飾演可愛懂事的「馬家好」，萌爆模樣深入民心，深受全港觀眾熱愛。日前徐榮一家四口為「包包」慶祝11歲生日，並在社交平台曬出溫馨爆棚的全家福。轉眼多年過去，昔日的小嬰兒如今已蛻變成11歲的亭亭玉立美少女。

徐心怡在3個月大時便於《愛·回家》中飾演「馬家好」。（微博圖片）

徐榮感慨時間飛逝不捨女兒長大

照片中，徐心怡手捧寫有數字「11」的精緻蛋糕，笑容甜美。徐榮也在貼文中表達了對女兒的祝福，感慨時間過得太快，眨眼間昔日的小情人已經長大，變成了熱愛唱歌跳舞的美少女。他感性地寫道：「雖然你大得好快，但係爸爸媽媽和哥哥心目中，你始終都係我哋最愛錫嘅小女孩！」並承諾家中的三個強大的後盾會永遠愛她、支持她，祝願她新的一歲繼續健康活潑、開心做自己想做的事。

徐榮為愛女徐心怡慶祝11歲生日。（IG@tsuichanfamily）

徐心怡考入星級韓流學院

徐榮向來是圈中的「模範爸爸」，對子女的發展從不吝嗇。據悉他至今已投入超過500萬元巨資栽培一對子女，只為讓孩子能適性發展、追尋夢想。徐榮深知女兒對舞台與舞蹈心懷熱忱，全力栽培其興趣，特意為她報讀有「演藝搖籃」之稱的著名YS韓國偶像學院香港分校，接受專業正統的K-Pop唱跳訓練。

徐榮愛女徐心怡從小熱愛跳舞。（網上圖片）

該學院向來以考核嚴苛著稱，但「包包」憑藉出色天賦與不懈努力成功考入，更在多項舞蹈賽事中屢獲佳績，實力備受肯定。徐榮談及女兒時驕傲表示，雖然她正式習舞僅三、四年時間，但舞台表現力與舞技已極具專業水準。

徐榮女兒徐心怡。(ig圖片)

徐心怡小時候精靈可愛。（IG@tsuiwing0807）