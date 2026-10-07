譚嘉儀曬威尼斯浪漫婚照　穿性感高貴婚紗深情告白未婚夫

現年38歲歌手譚嘉儀（Kayee）早前趁38歲生日宣布圈外男友求婚成功的消息，上月她亦在社交平台曬出過大禮的照片，場面華麗極具氣派。昨日（6日）她在社交平台分享婚紗照，她在中秋節完成傳統的過大禮儀式後，與未婚夫一同飛往意大利水鄉威尼斯，拍攝充滿浪漫和奢華氣息的婚紗照。

譚嘉儀曬威尼斯浪漫婚照。(ig@kayeepo)

譚嘉儀曬威尼斯浪漫婚照

當中有一張照片二人盛裝乘坐著威尼斯著名的貢多拉（又譯：鳳尾船 / 意大利文：Gondola）暢遊運河，未婚夫深情地親吻嘉儀的臉頰，幸福之情無法掩飾。威尼斯的美麗景色映襯著譚嘉儀的婚紗造型，成為大家的焦點。譚嘉儀的婚紗選擇了低胸剪裁，以絲綢面料展現她豐滿的身材，再加上夢幻的羽毛及花瓣裙擺，整體造型既性感又高貴，流露出如公主般的迷人氣質。

譚嘉儀與未婚夫乘坐著威尼斯著名的貢多拉暢遊運河。(ig@kayeepo)

譚嘉儀深情告白未婚夫

她在帖文中寫道：「Take my hand, take my whole life, too. For I can’t help falling in love with you.（牽起我的手吧，也把我的整個人生帶走，因我情不自禁愛上了你。）」這句話充分表達了她對未婚夫的深厚愛意，並透露對未來新生活的期待。這組婚紗照一經發布，立即引來圈中好友和粉絲紛紛留言祝賀，大家都為他們的新篇章送上最美好的祝福。

譚嘉儀深情告白未婚夫。(ig@kayeepo)

譚嘉儀對未婚夫的深厚愛意。(ig@kayeepo)

譚嘉儀透露對未來新生活的期待。(ig@kayeepo)

譚嘉儀與未婚夫手拖手。(ig@kayeepo)

譚嘉儀穿性感高貴婚紗。(ig@kayeepo)

譚嘉儀婚紗極高貴。(ig@kayeepo)

譚嘉儀透露對未來新生活的期待。(ig@kayeepo)

譚嘉儀對未婚夫的深厚愛意。(ig@kayeepo)

譚嘉儀婚紗極高貴。(ig@kayeepo)