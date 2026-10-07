陳曉東豪擲近400萬買名車展雄厚財力　老婆王妤嫻繼續高調炫富

現年51歲的陳曉東近年除了積極舉行演唱會及宣傳新歌之外，私底下的奢華生活亦屢屢成為網民熱議焦點。近日，老婆王妤嫻在社交平台Threads上高調分享陳曉東買新車的影片，留言：「恭喜 陳曉東喜提愛車！一見鍾情 邁巴赫」。據知，陳曉東今次入手的車款正是被譽為「陸上頭等艙」的頂級豪華房車——邁巴赫（Mercedes-Maybach）S-Class，香港車價高達近400萬港元，盡顯陳曉東「億萬地產大亨」的雄厚財力。

陳曉東早前親身試坐這部價值近400萬港元的Mercedes-Maybach S-Class。（截圖）

陳曉東早前現親身試坐這部價值近400萬港元的Mercedes-Maybach S-Class。（截圖）

坐進車廂細心研究配備 表情極度滿意笑意盈盈

從王妤嫻分享的短片中可見，陳曉東當日身穿休閒服飾現身展銷廳，狀態保養極佳。在交車及試車環節中，陳曉東親自坐進這部邁巴赫的車廂內，對這座「移動皇宮」進行全方位體驗。影片捕捉到東東坐在極其寬敞的後排頭等艙座椅上，手扶著細緻的真皮飾板與冷氣出風口，對車內的頂級配備細心研究。試用過程中，他雙眼放光、不時露出心滿意足的笑容，更向身旁的人頻頻點頭，顯然對這部一見鍾情的新座駕感到極之滿意。

二人對新車非常滿意！（截圖）

二人對新車非常滿意！（截圖）

二人對新車非常滿意！（截圖）

早年炒房身家過億 陳曉東寵妻豪氣不手軟

陳曉東出道多年財力極為雄厚，早於 2000 年代初已精準投資房地產，在北京、上海、香港及台灣等一線城市先後購入多處豪宅物業，保守估計身家早已過億，妻子王妤嫻更幫忙打理物業收租，坐穩「地產大亨」寶座。陳曉東一向是圈中有名的「愛車一族」，隨着年齡增長，選車風格亦由昔日追求極速跑車轉為講究舒適度與奢華質感。

陳曉東好認真！（小紅書照片）

陳曉東（IG@danielchanreal）

陳曉東（IG@danielchanreal）