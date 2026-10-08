移英女星突發文急求英國法律援助　曾惹官非爆發婚姻危機災難連連

現年42歲的吳日言（Yan）與圈外老公Barry婚後育有三名子女，一家五口於2024年舉家移居英國，並在當地創業開設東南亞菜餐廳，展開新生活。然而，移英後的生活並非一帆風順，繼因不適應天氣全家輪流病倒、大女拒絕返學、與老公爆發夫妻危機、爆出餐廳「拖數風波」及與業主爭執後，日前她突然於IG限時動態發帖求助，再次引發網民關注與擔憂！

吳日言（Yan）與圈外老公Barry婚後育有三名子女。（IG@yan512）

一家五口於2024年舉家移居英國。（IG@yan512）

展開新生活！（IG@yan512）

展開新生活！（IG@yan512）

吳日言IG突發帖求助 急徵英國法律援助

日前吳日言在IG限時動態發文寫道：「好需要英國當地既法律援助，有無人幫到我」，雖然她未有於帖文中具體交代遭遇何事或涉及甚麼案件，但字裏行間流露出無助與焦慮，令不少粉絲十分擔憂，猜測是否餐廳營運再添官非，抑或是處理當地生活事務時遇到了棘手的法律糾紛。

突發文急求英國法律援助。（IG截圖）

吳日言移英兩年災難連連 開業爆「拖數風波」兼與業主爆爭執

事實上，吳日言自舉家移居英國以來，生活與創業之路頻生波折。早在2024年6月，她曾透露半夜遭當地警察「漏夜上門」按門鈴要求落口供，令她身心俱疲。去年初有網民於社交平台爆料，指控其新餐廳拖欠3,700港元設計及印刷尾數，最終案件經小額錢債審裁處處理，其公司遵從判決繳清款項，但事件已令其形象大受影響。之後吳日言在英國倫敦西部雷丁開設的東南亞餐廳開業不足半年，又因維修與租務問題與業主爆發爭執，她一度拍片公審對方為「麻煩先生」，反而遭部分網民反嘲。

吳日言在英國經營東南亞菜餐廳。（IG@yan512）

開業爆「拖數風波」兼與業主爆爭執。（IG@yan512）

有設計師以「女藝人走$3700尾數」為題發文，貼出一張「小額錢債審裁處」裁決書，裁定名字有「Yan」字的被告人要向申索人賠償$10,035款項，以及$1,159.4訟費，但發文者表示至今未收到數，又透露當初傾價錢的過程。（Threads@19hkdesigner）

設計師又指，之前跟該女藝人合作時，對方畀少少錢整Logo卻又要求多多。（Threads@19hkdesigner）

吳日言發文回應「走數」風波。（Facebook@Yan Ng 吳日言）

事主再度出post稱已收到欠款。（Threads@19hkdesigner）

吳日言難適應超慢節奏全家輪流病 曾與老公「嘈到拆天」

除了事業上的官非與摩擦之外，吳日言亦曾坦承移民初期的適應辛酸。由於生活環境急劇轉變，加上全天候照顧三個小朋友及處理瑣碎家務，她曾與老公爆發嚴重爭吵「嘈到拆天」。此前更曾因水土不服嚴重咳嗽，高燒40度又肺部感染，血含氧量一度暴跌至83而急送急症室。今次再次發文急尋法律援助，網民都希望她能儘快解決困境，平安度過難關。

吳日言全家輪流病。（IG@yan512）

大女因識唔到朋友唔願返學。（IG@yan512）

曾與老公爆發嚴重爭吵「嘈到拆天」。（IG@yan512）