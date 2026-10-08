低調天王出騷粉絲超瘋狂　路被圍堵要保安「摩西分紅海」開路

鄭伊健一向生活低調，如非必要甚少公開露面，但其「天王級」的人氣依然不減！鄭伊健迎來59歲生日，日前重臨30年前拍攝經典廣告的舊地黃埔舉辦粉絲見面會（Fanmeet），一日連開兩場與逾千名歌迷提前慶生，現場粉絲的瘋狂程度令人咋舌，通道一度被擠得水洩不通，需要出動保安以極誇張的方式開路。

鄭伊健舉辦Fanmeet。（公關提供）

從影片中可見，鄭伊健當日身穿全黑打扮現身。在他步出之前，通道兩旁早已擠滿了熱情的粉絲。當伊健一現身，現場立刻群情洶湧，粉絲們紛紛高舉手機狂拍，並揮動手中的螢光棒，尖叫聲與歡呼聲震耳欲聾，氣氛極之高漲。

粉絲們紛紛高舉手機狂影。（片段截圖）

氣氛極之高漲。 （片段截圖）

保安「摩西分紅海」開路

由於現場人數眾多，粉絲們為了近距離一睹偶像風采，不斷向前擠擁，令原本的通道瞬間被人群重重包圍，場面險象環生。為了確保伊健的安全，多名身穿黑衫、頭戴鴨舌帽的保安人員需貼身為他護航。

面對失控的熱情粉絲，走在最前方的保安人員需出盡九牛二虎之力，雙手不斷向外用力推開湧上前的人群，猶如「摩西分紅海」般在密密麻麻的人群中強行劈出一條狹窄的通道。而在保安奮力開路的同時，身處人群中央的伊健順利穿過，期間他亦有舉起手向兩旁的粉絲揮手致意，盡顯親民一面。

保安「摩西分紅海」開路。 （片段截圖）