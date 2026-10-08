蔡楓華澄清沒因「剎那光輝」被封殺　風波翌年事業豐收揭衰落真相

蔡楓華昨晚（7日）現身翁靜晶的網上頻道《危險人物2.0》，二人相隔40多年冇見，翁靜晶亦不禁相擁落淚，憶起當年合作點滴，感觸萬分。蔡楓華在節目中訴說多年來冤屈，亦為自己平反不少真相，首先當然是指他1985年因講了一句「剎那光輝唔代表永恆」被指針對張國榮而遭封殺的傳言，他強調：「我再澄清多次，我已經澄清咗好多次，不過都要再澄清，我從來未被任何機構或者節目封殺過，TVB，真係冇！」

蔡楓華昨晚（7日）現身翁靜晶的網上頻道《危險人物2.0》，二人相隔40多年冇見，翁靜晶亦不禁相擁落淚，憶起當合作點滴，感觸萬分。（YouTube@危險人物2.0）

翁靜晶蔡楓華80年代已合作。（YouTube@危險人物2.0）

堅稱沒針對人拒向歌星道歉 指1985年早知《勁歌》賽果

他憶述事件，指當年說完這句話之後，監製要求他向一位歌星道歉，但他不願意：「我覺得我自己冇妒忌人，亦都冇針對人，睇返啲片，有晒證據，我話一個人一時嘅光輝未必係永恆，我仲有嘢講，盧敏儀接咗我。仲有一樣嘢我可以澄清，當時我同盧敏儀都係睇緊一個衛星轉播過嚟嘅，冇人知嘅，而嗰10首得獎歌曲，一早我就知晒個結果，因為喺晒我袋裏面，主持人一早知道晒，盧敏儀拉伕上嚟，本來係俞琤，佢係拉伕上嚟，但係佢唔知。同埋好多電視上面嘅操作，有時得獎唔得獎，呢啲嘢我唔想講到咁白。」翁靜晶說：「我講！內定嘅！睇你乖唔乖，老實講所有大機構都係，電影你就要同導演上床先有女主角做，然後你如果要去大機構入面攞獎，唱片公司要捧你，你要賄賂……」

他憶述事件，指當年說完這句話之後，監製要求他向一位歌星道歉，但他不願意：「我覺得我自己冇妒忌人，亦都冇針對人。」（YouTube@危險人物2.0）

蔡楓華又指自己當年早知賽果，但由於盧敏儀是臨時拉伕，所以就不清楚。（YouTube@危險人物2.0）

歌手主持身份矛盾 獲高層疼錫仍主動請辭

蔡楓華指，自己既是主持又是歌星，身份敏感，所以如果要選十首歌，自己一定首當其衝：「你要篩，死就死我先，因為我係打工嗰個，因為我係TVB人，cut就一定cut我先。其實我一早知道cut咗，我係唔會有任何反應，所以盧敏儀講得好啱，蔡楓華嗰晚好順暢，冇飲醉酒、冇情緒問題，完全冇。」他指自己是TVB合約藝員，而張國榮、梅艷芳等就是TVBI旗下華星娛樂唱片部歌手，對電視台而言「手板又係肉，手背又係肉」，不過自己就是受薪藝人，而其他歌手沒有，如果自己不聽話，可能被調去做兒童節目或「路人甲」。蔡楓華坦承當年已算好彩，獲高層疼錫，加上自己都清醒，有時覺得明明自己是歌手，卻要用主持身份去訪問其他歌手，仿似降了格，所以自告奮勇請辭：「其實我一早都想唔做，因為個角色係矛盾，又係歌星又係主持人。」

蔡楓華坦承當年已算好彩，獲高層疼錫，加上自己都清醒，有時覺得明明自己是歌手，卻要用主持身份去訪問其他歌手，仿似降了格，所以自告奮勇請辭：「其實我一早都想唔做，因為個角色係矛盾，又係歌星又係主持人。」（YouTube@危險人物2.0）

風波翌年收入大豐收絕無遭封殺 唱片公司拒出碟致事業低潮

談到因講錯一句說話而「兜踎」，蔡楓華就極力否認，更大爆：「1986年，我係最高收入嘅我話俾你聽，又有演唱會又有電影，唱片公司有加人工，嗰年係豐收年！」他指真正使其事業陷入低潮的，是當時原本與「演唱會之父」張耀榮洽談好，唱片公司幫他出多一隻碟，去配合他舉行五場演唱會，但最終唱片公司CBS Sony不肯，令談判破裂：「我簽咗，訂都收埋，淨係訂都20萬，嗰時好多㗎喇！五場，同陳柳泉（陳淑芬老公），我哋三個一齊開會，一個CBS總經理、一個佢、一個我，佢就話張生希望出一隻唱片support住我五場演唱會， 1988年，期就攞晒，紅館嚟㗎！但係CBS Sony唔肯出，我就同佢講，你怕事啫，唔緊要，我出錢，我自資，蝕咗就我嘅，但係都唔肯。咁我就有退意，想轉唱片公司，但係唔得。」

談到因講錯一句說話而「兜踎」，蔡楓華就極力否認，更大爆：「1986年，我係最高收入嘅我話俾你聽，又有演唱會又有電影，唱片公司有加人工，嗰年係豐收年！」他指真正使其事業陷入低潮的，是唱片公司不肯配合耀榮娛樂，幫他出碟谷演唱會。（YouTube@危險人物2.0）

五場紅館夢碎變雜錦騷 多年後仍未能踏上紅館舞台

他透露早在1986年已有另一間公司找他開4場紅館，當時都有出價，但他考慮過：「人哋間公司唔會捧我，因為佢有一個歌星係股東嚟嘅，大家都識㗎啦，阿倫（譚詠麟）呀！」他正取捨接受耀榮還是譚詠麟有份的藝能Offer，結果聽了《勁歌金曲》監製建議：「佢講咗一句說話，邊面畀得錢多咪去邊面囉，我諗吓，先食咗呢邊先，但係呢個係咪聰明反被聰明誤，我唔知，但係我就應承咗呢邊。」結果1988年五場紅館檔期，要抽走蔡楓華名字，變成其他歌手的雜錦Show，甚至令他直至2012年才首踏紅館，近年每次開騷都要去荃灣大會堂，他自己都說：「好多人唔明點解蔡楓華成日都要喺荃灣大會堂，呢個問題你要問政府！政府唔畀，文化中心唔畀，呢度又唔畀、嗰度又唔畀，迫於無奈我一定要揀嗰啲場地。」不過，蔡楓華就大爆，自己在2004年想開紅館，但就被黑勢力阻止，更將他打至右眼視力永久受損，究竟當時經過是怎樣？詳見另稿。

蔡楓華指22年前遭黑社會圍毆鐵蓮花插眼 罕脫墨鏡揭視力永久受損

由於唱片公司不肯配合，而蔡楓華又拒絕了藝能，結果1988年五場紅館檔期，要抽走蔡楓華名字，變成其他歌手的雜錦Show。（YouTube@危險人物2.0）