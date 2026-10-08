蔡楓華指22年前遭黑社會圍毆鐵蓮花插眼　罕脫墨鏡揭視力永久受損

蔡楓華昨晚（7日）現身翁靜晶的網上頻道《危險人物2.0》，他先講到當年真正事業低潮，並非因為說了一句「一剎那光輝唔代表永恆」遭封殺，而是因為唱片公司不肯履行出碟配合五場演唱會的承諾，令其1988年紅館演唱會泡湯。即使多年後他也未能再踏紅館，甚至在2004年遭30多個勢力人士圍毆，他說：「啲幫會人士嚟搵我，佢唔想呢件事發生，佢要保障佢轄下嘅人。」他更罕有除下太陽眼鏡展示右眼傷勢，並說：「大佬，用鐵蓮花插隻右眼，你知唔知？如果打低少少我呢度爆咗！」不過由於當時媒體指他是「四大癲王」，令他控訴及追討無門。

蔡楓華澄清「一剎那光輝」真相 風波翌年事業豐收否認遭TVB封殺

蔡楓華想開紅館卻得罪勢力人士 不願明言內情

蔡楓華繼續講到張耀榮在電視公開承諾會再為蔡楓華開十場、八場演唱會，結果得罪了勢力人士：「香港有勢力人士就嚟搵我，你明白未？啲幫會人士嚟搵我，佢唔想呢件事發生，佢要保障佢轄下嘅人。」翁靜晶再問：「即係其實有一班唱歌嘅歌星，就係黑社會所控制，如果有十場八場演唱會，就寧願佢哋去好過你去，係咪咁？」蔡楓華不作評論，只說：「你講到咁明顯，你驚唔驚呀？（翁：我又唔使出去唱歌）我冇表示意見，我唔知，總之係咁。」

張耀榮在電視公開承諾會再為蔡楓華開十場、八場演唱會，結果得罪了勢力人士：「香港有勢力人士就嚟搵我，你明白未？啲幫會人士嚟搵我，佢唔想呢件事發生，佢要保障佢轄下嘅人。」當翁靜晶追問，蔡楓華就不作評論。（YouTube@危險人物2.0）

罕脫太陽眼鏡展示右眼傷勢 稱2004年遭打傷右眼要做手術

之後他脫下太陽眼鏡，指一指自己右眼，說2004年被打：「冇盲到，但係我做咗手術。」被問到遭誰人毆打，蔡楓華說：「黑社會囉，又係為咗紅館，因為我知小鳳姐唱唔晒，諗住搵張生（張耀榮），點知又俾人圍。（翁：有冇報警？）你真係問嚟都多餘。」翁靜晶指多年前的香港娛樂圈確實黑暗，蔡楓華再透露自己曾在美國被四支槍指住個頭：「嗰次就唔係為咗錢，嗰次係有個女藝人唔知做乜鬼嘢，搞是搞非，煽動啲人、又蝕錢，就上嚟指住我話我有份，我話我冇份喎大佬！我嚟表演咋去大西洋城，就係咁囉，唔想講呢啲嘢喇。（翁：點解你成日俾人蝦？）我斯文人，無花無朵。」

蔡楓華再透露自己曾在美國被四支槍指住個頭。（YouTube@危險人物2.0）

詳述2004年遭30多人圍毆經過 因被封「四大癲王」報警冇人理

講到當年被傳媒冠以「四大癲王」稱號，甚至暗指他有不良嗜好，蔡楓華說：「我唔埋班，但係唔代表我敵視你哋。每個人都有自己本身嘅嗜好，而家呢個蔡楓華真係……嫖賭飲蕩吹五樣都唔關我事，已經幾十年。」這個外號對他影響甚大，甚至他被打之後去報警求助都不獲受理，他先憶述當年被打經過，指遭到30多人圍毆：「佢哋有計劃、有組織、有預謀，嗰時我住偏僻地方，佢哋搵個人嚟話『蔡生，呢排有個男人嚟搵你，問你住喺邊。』首先畀咗一個錯覺你，覺得屋企唔安全，嗰晚我喺澳門，去威尼斯人，唔係賭錢，係想去搵一個Entertainment manager，嗰晚我已經知道危險，因為我返嚟嘅時候，遇到啲的士司機架架都係嗰啲人，我上到去已經驚，就諗住上深圳避一避。上嗰啲巴士，離開咗，後面有七、八個古惑仔喺度唱《絕對空虛》，跟住我一齊上，過咗關之後去到嗰個位，佢哋就響朵，話『我哋係邊度，你搵邊個同你做紅館呀？』我話『張耀榮先生，得唔得？』佢哋唔敢郁手，到我上咗的士，睇吓佢哋會唔會跟住我，冇吖，去一去桑拿地方，諗住睇吓有冇事，一出返嚟，30幾人等我！喺深圳出面等我，喺深圳打我！」

講到當年被傳媒冠以「四大癲王」稱號，甚至暗指他有不良嗜好，蔡楓華說：「我唔埋班，但係唔代表我敵視你哋。每個人都有自己本身嘅嗜好，而家呢個蔡楓華真係……嫖賭飲蕩吹五樣都唔關我事，已經幾十年。」（YouTube@危險人物2.0）

憶述當年被打經過，指遭到30多人圍毆：「佢哋有計劃、有組織、有預謀。」他從澳門被跟到去深圳：「過咗關之後去到嗰個位，佢哋就響朵，話『我哋係邊度，你搵邊個同你做紅館呀？』我話『張耀榮先生，得唔得？』」（YouTube@危險人物2.0）

右眼因襲擊永久受損 曾想找何鴻燊求助

他指自己因這次而有創傷性青光眼，右眼視力永久受損：「大佬，用鐵蓮花插隻右眼，你知唔知？如果打低少少我呢度爆咗！」雖然未至於失明，但視力確實比以前差，因此要長期戴太陽眼鏡。翁靜晶問他有冇立即去醫院，他說自己先返香港再去屯門醫院縫針才回家：「我返屋企再去澳門，想搵何鴻燊先生，因為張生介紹咗佢俾我識，我諗住問佢邊班人打我，我嗰陣未知，但係突然間我隻眼黑晒、矇，我就即刻坐船返香港。啲人就話即刻打999 ，我就即刻去咗醫院急救，嗰時啲CID擺明車馬，話蔡生唔適宜落口供，佢寫嘅全部都係大陸嗰一半，香港嗰一半佢冇嘅，跟住佢睇都唔睇，就俾返封信，我話係common assault（普通襲擊），我就寫返封信話唔係。」

他指自己因這次而有創傷性青光眼，右眼視力永久受損：「大佬，用鐵蓮花插隻右眼，你知唔知？如果打低少少我呢度爆咗！」（YouTube@危險人物2.0）

因癲王稱號被質疑「黐線」講話冇人信 翁靜晶心痛落淚願助翻案

蔡楓華直言當時因為被稱作「四大癲王」，就算他述說自己遭遇，都只換來一句「你黐線㗎嘛！你講嘢我點會信？」他深思熟慮後，去信保安局，喊住講自己經歷，案件才交到警務處，之後輾轉經過多輪，檔案也是不了了之：「我要求佢重新開過，我話畀你聽我唔理嗰個係乜乜大哥，嗰班人有幾多勢力，我都要攞返個公道！」翁靜晶聞言當然為蔡楓華抱不平，甚至聽到哭了，心痛對方遭遇，並承諾替他翻案，蔡楓華也哽咽：「你都知我一定經過好多好多嘢，一定出過事，點會因為嗰啲咩剎那光輝永恆，點會係嗰啲咁嘅嘢？一定有事。」翁靜晶指他被黑社會逼害，他坦承的確是，但他就向翁靜晶說：「我話俾你聽，最好唔好搞，連累咗你……」他強調「呢班人惹唔過」，叫翁靜晶千萬別勉強。

蔡楓華直言當時因為被稱作「四大癲王」，就算他述說自己遭遇，都只換來一句「你黐線㗎嘛！你講嘢我點會信？」他多次要求翻案討回公道，翁靜晶聞言當然為蔡楓華抱不平，甚至聽到哭了，心痛對方遭遇，並承諾替他翻案。（YouTube@危險人物2.0）

蔡楓華也哽咽：「你都知我一定經過好多好多嘢，一定出過事，點會因為嗰啲咩剎那光輝永恆，點會係嗰啲咁嘅嘢？一定有事。」（YouTube@危險人物2.0）

曾努力提升社會地位求自保 重上《勁歌》盼證明自己仍是歌星

他又講到，自己在控訴失敗後，不停努力提升社會地位，希望能重新得到注視：「我後尾上咗勁歌金曲，我要想辦法提升自己知名度同社會地位，你社會地位太低，等於瞓街邊，俾人打你一身，邊個理你？你個地位已經唔係歌星，個差佬問你咩職業，我話藝人，佢話藝術人呀？已經俾人Underrate晒，一定要提高返自己，起碼行返出嚟，我係歌星嚟喎！唔同晒！」

他又講到，自己在控訴失敗後，不停努力提升社會地位，希望能重新得到注視。（YouTube@危險人物2.0）

1989錯信經紀沽貨身家大縮水 2012年終於再踏紅館

他指自己1989年手持三隻大籃籌，後來錯信經紀沽貨，幾百萬只剩20萬，甚至兩層樓都已放賣，之後想再開騷亦缺錢，等到2012年才終於開了一場紅館四面台演唱會：「先試一試水溫得唔得先，再諗住再上，點知啲人又話唱到邊度唱到邊度，因為嗰時我五行欠呢啲（錢），唔唱唔得，人生嘅命運就係咁，你越係想做好嗰件事，有啲人不求有功只求無過，本來你唔淨止可以開一場，你爆晒㗎喇嗰場其實，嗰場紅館爆晒，係冇贊助，都爆晒！但係佢哋唔肯開，因為唔係張生唔肯，係佢哋做嘢嗰個唔想開，反正都交代到，算啦一場過。我仲要搵食，要唱其他，咪唔高興囉，我咪一路咁做，後來我又攞到期喎，又攞到紅館期，我又同張生講，諗住做，點知張生就走咗。」他只得默默登台做騷跑數，續說：「嗰時我知自己最薄嘅就係財力，所以我唔理咁多，拉低個頭係咁做係咁做，到而家都唱咗50場個人演唱會。」

蔡楓華開完一場紅館之後很想再開騷，無奈冇贊助，自己又冇錢，他只得默默登台做騷跑數，續說：「嗰時我知自己最薄嘅就係財力，所以我唔理咁多，拉低個頭係咁做係咁做，到而家都唱咗50場個人演唱會。」（YouTube@危險人物2.0）

翁靜晶願出100萬助圓紅館夢：我好願意出

翁靜晶知道蔡楓華尚有幾個心願，包括紅館演唱會、廣東省巡迴、拉斯維加斯登台等等，很想完成其心願，問他開紅館要幾多錢，蔡楓華指越多場當然越平，但他自爆曾找連炎輝所屬的保險公司贊助而不果，他最近問過價，開紅館要400萬資金，翁靜晶二話不說表示可以出100萬：「我出100吖！我鍾意呀，我係一個好慳好窮又冇錢嘅人，但係我好願意出呢100萬，好唔好呀？最多出到200萬啦，好辛苦㗎喇。有心去做點解唔做？錢啫，唔係好大問題，如果要做，佢哋一定夾到出嚟，做乜要聽人制肘？400萬就400萬 ，而家社會唔同，啲人買架車都幾百萬。」不過蔡楓華就顯得不好意思，表示「唔想屈你」，所以暫時未知此事會否成真。