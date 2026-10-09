「港姐畫家」慶生凍齡有術　投資有道住淺水灣3000呎花園屋豪宅

有「港姐畫家」之稱的朱潔儀（Donna）在1989年參選港姐奪得亞軍後入行，曾參演不少劇集，直至2000年開始淡出娛樂圈，但仍不時在社交平台分享近況。近日朱潔儀曬出一系列慶生照，並寫道：「生日月最強超能力 : 食極唔肥😃😃感恩好友宴請，謝謝厚愛，盡享佳餚。❤️」

慶祝生日！（IG@donnachu12）

慶祝生日！（IG@donnachu12）

狀態極佳！（IG@donnachu12）

59歲朱潔儀慶生狀態極佳 退圈後進修藝術畫作成就備受肯定

相中所見，朱潔儀捧著鮮花與生日蛋糕留影，氣色紅潤、皮膚白滑，完全看不出已經59歲，狀態極佳，凍齡有術驚艷不少網民！朱潔儀淡出幕前後專注進修藝術，她曾修讀香港城市大學及香港中文大學所開辦的藝術課程，其後更拜水墨畫大師王無邪為師學藝，努力鑽研畫功及寫書法，尤其擅長畫花，她舉辦過畫展，出版過畫冊，作品先後在北京、上海、澳洲、日本、韓國等地展出，更獲寧波美術館、北京恭王府、新加坡孫中山紀念館收藏，藝術成就備受肯定。

有「港姐畫家」之稱。（IG@donnachu12）

有「港姐畫家」之稱。（IG@donnachu12）

開畫展。（IG@donnachu12）

開畫展。（IG@donnachu12）

藝術造詣深厚。（IG@donnachu12）

朱潔儀投資有道躋身富婆行列 住淺水灣3,000呎「花園屋」豪宅

除了藝術造詣深厚，據知朱潔儀亦擅長投資及經商，早已躋身富婆行列，家住淺水灣逾3,000呎「花園屋」豪宅，屋內裝修簡約大氣，空間闊落，而戶外就有兩個露台大花園，園內種滿各式花草植物。雖然朱潔儀至今未婚，但依然樂得自在，平時會在花園運動或歎茶，生活寫意。

淺水灣豪宅。（IG@donnachu12）

淺水灣豪宅。（IG@donnachu12）

花園寫生。（IG@donnachu12）

豪宅花園。（IG@donnachu12）

豪宅花園。（IG@donnachu12）