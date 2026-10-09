娛樂公司創辦人生日獲藝人慶生兼大讚　曾與梅艷芳去到談婚論嫁

香港大型模特兒及經理人公司「種星堂」（Starz People）創辦人鄒世龍近日迎來生日，旗下藝人紛紛為他慶祝。當中由他一手發掘並捧紅的愛將周柏豪、連詩雅（Shiga）與鍾浠文等人亦有現身送上祝賀，鍾浠文在其社交平台post出相片，並大讚老闆多年來的提攜與照顧。

鄒世龍近日迎來生日，旗下藝人紛紛為他慶祝。（抖音＠鍾浠文）

鍾浠文指：「我們給他打了十幾20年工，也沒有跳槽😆。遇到一個好老闆就是這樣的吧❤️沒事的時候 跟我們玩鬧鬧。有事了 就給予最大力量的幫助 撐我們到底，所以我們怎麼捨得跳槽😂柏豪有二十幾年了，我有18年，Shiga也有十幾年了，大家已經像家人一樣緊密，分不開 根本分不開😌昨天我們幫他補生日，整晚嘻嘻哈哈 什麼都聊 要不是餐廳要關門了，根本不想回家。」

鄒世龍與鍾浠文。（抖音＠鍾浠文）

昔日情史轟動 梅艷芳首位公開男友

鄒世龍除了是香港娛樂圈的資深幕後推手，更是已故樂壇天后梅艷芳入行後首位公開承認的男朋友。1984年，鄒世龍經張國榮介紹認識梅艷芳，兩人隨即擦出愛火並陷入熱戀。不過，這段被外界視為金童玉女的戀情僅維持了一年多便宣告分手。梅艷芳後來曾坦言分手原因在於雙方性格太強：「大家年紀輕，脾氣都硬！」 到了1989年，兩人曾一度愛火重燃，甚至傳出雙方家長已見面商討婚事，但最終未能成事，兩人和平結束情緣。儘管未能走到最後，鄒世龍一直對梅艷芳充滿敬意，曾公開大讚女方有情有義，且充滿大志與理想。2003年梅艷芳離世時，鄒世龍亦有親赴靈堂送別舊愛。