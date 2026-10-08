張曦雯認感情狀況開心　緋聞男友吳卓羲大讚：做女朋友梗係冇得頂

吳卓羲、張曦雯（Kelly）被指因為拍無綫重頭劇《璀璨之城》戲假情真，以貓傳情。今日二人出席劇集記者會，是傳緋聞後首度同場，自然成為焦點，雖然問到兩人是否拍拖時，卓羲都會叫大家講返套劇，但雙方甜蜜之情溢於言表，Kelly甜笑大讚卓羲「好細心啦，好照顧身邊人啦，唔止身邊嘅演員，台前幕後都係，又有愛心⋯⋯」而問到卓羲覺得Kelly做女朋友如何，他直言：「做女朋友就梗係冇得頂！」

吳卓羲、張曦雯傳緋聞後首度同場。（葉志明攝）

講到二人的訂情貓貓，Kelly說：「係我隻貓，冬菇係屬於我嘅！」卓羲指自己在片場抱住的貓貓並非「冬菇」，表示：「貓隻隻都係咁嘅款㗎啦，我收養同領養好多貓，都係依啲款。」他指二人都有交流養貓心得，因為自己搞寵物食品，都有推介給女方，乘機拉客。問到會否收Kelly錢，他說：「佢嘅號召力底下可以幫我推銷，仲出名過我。」談及會否一齊放貓，Kelly指貓貓唔出街，卓羲則說貓貓只在家中花園散步，記者建議Kelly都可以去卓羲家中探貓，卓羲表示：「好多人都喺我屋企探貓，下次一齊嚟吖！」而Kelly另一興趣是打機，問會否與卓羲一齊打機，她說打機多數自己打或上網打，卓羲又說：「我係有少少科技白痴，一打機就笨手笨腳，以前細個可能好啲。（記者：咁你咪搵啱人？）你介紹得好好，我下次就搵佢！唔該！」

吳卓羲、張曦雯雖然冇認拍拖，但互動相當甜蜜。（葉志明攝）

吳卓羲大讚張曦雯：「做女朋友就梗係冇得頂！」（葉志明攝）

對於二人的緋聞，卓羲說：「幾好呀，我哋個劇又啱啱出，幾好呀。（記者：同意呢個緋聞係成立嘅？）我哋個戲，你一睇就知我哋兩夫妻嘅愛係成立嘅。（記者：咁現實生活呢？）講返個戲先。」卓羲戲中會被江美儀打，Kelly則透露被張智霖逼除衫，卓羲聞言表示：「我喺現場㗎，好痛㗎個心！（記者：現實生活見到佢俾人蝦會唔會好心痛？）我見到每一個女仔俾人蝦都會心痛，男仔嚟㗎嘛！」

問Kelly如何評價卓羲，她說個個都這樣問，卓羲就謂：「我都答咗幾百次，你可以繼續。」Kelly對卓羲讚口不絕，一輪嘴講對方優點：「好細心啦，好照顧身邊人啦，唔止身邊嘅演員，台前幕後都係，又有愛心⋯⋯」卓羲見Kelly笑，問她為何笑，記者指是甜笑，Kelly就繼續冇停口讚：「佢好容易入戲，對眼好識做戲。」並望住卓羲，令現場記者都「嘩」出來，他笑說：「本來冇事，你哋嘩一嘩⋯」

聽Kelly對卓羲如此好評，似乎是「Boyfriend Material（男朋友材料）」，卓羲亦自豪：「咁又係唔錯㗎我。」至於他覺得Kelly做女朋友如何？卓羲直言：「好好囉！做女朋友就梗係冇得頂！」而Kelly被問覺得卓羲做男朋友又怎樣，她甜笑說：「男朋友呀？唔錯吖。」講到會畀幾多分，卓羲說：「滿分呀！好未呀？」不過當問到有否戲假情真，Kelly就叫大家睇劇，卓羲就說：「感覺幾好，睇咗我哋《璀璨之城》先啦！」

張曦雯承認感情狀況開心。（葉志明攝）

無線高層樂易玲之前曾講過擔心卓羲感情狀況，說他靚仔但未有女朋友，卓羲反問：「咁你仲唔幫手？（記者：我哋已經好幫手助攻㗎喇喎！）隨緣啦！」Kelly結束上一段感情後曾透露有人追，卓羲聞言驚問：「係咩？（Kelly：總之就開心啦！）」至於會否擔心被Kelly追走，卓羲表示：「點解咁講？Kelly唔係個個都可以追到嘅。（記者：好似你咁優質就追到！）又唔好咁講，隨緣啦！」