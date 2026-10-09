尹光大讚黎彼得填詞鬼才　黃百鳴出獄後未有見面：等佢唞下先

「廟街歌王」尹光昨日（8日）出席《黎彼得杯酒當歌致敬音樂會》新聞發布會後接受傳媒訪問，大談與著名填詞人黎彼得（Peter哥）認識幾十年的深厚淵源。尹光大讚黎彼得是填詞界的「鬼才」，不僅作品貼地容易引起大眾共鳴，私下為人亦十分隨和。此外，他也分享了與發哥、修哥及近日剛出獄的黃百鳴等人的互動。

「廟街歌王」尹光昨日出席《黎彼得杯酒當歌致敬音樂會》新聞發佈會。(胡凱欣 攝)

尹光大讚黎彼得是填詞鬼才

尹光憶述與黎彼得相識逾數十年，早年曾於無綫電視（TVB）合唱粵曲。提到兩人之間最深刻的回憶，尹光表示黎彼得曾為他填寫過一首曲的詞。他坦言初時看不清原稿上的字跡，所以不了了之：「原來呢隻歌係好hit嘅呢隻歌。」而這首歌就是《打雀英雄傳》，後來這首歌讓許冠傑唱了，但尹光指自己也經常唱這歌的，因為黎彼得填的詞令人拍案叫絕。尹光大讚對方填詞極具幽默感且容易上口，因此自己經常在演唱會中選唱黎彼得填詞的作品，例如《打雀英雄傳》及《半斤八兩》等，幾乎每次開騷都會唱。

尹光大讚黎彼得填詞極具幽默感且容易上口。(胡凱欣 攝)

黎彼得對待任何人皆毫無架子

除了欣賞黎彼得的才華，尹光亦透露對方私下十分親民，兩人不時會相約飲茶聊天。他表示黎彼得對待任何人皆毫無架子：「佢又唔係好幽默，你話佢完全唔幽默又唔係，都會有，但唔係好幽默，佢冇我咁幽默。」他指黎彼得雖然說話有時看似隨意，但其實十分有道理，而且對社會事物看得十分通透。

尹光亦透露黎彼得私下十分親民，兩人不時會相約飲茶聊天。(胡凱欣 攝)

尹光獲發哥及修哥傳授原地跑步秘訣

尹光亦分享了自己貼地的日常生活。他笑言獲發哥及修哥傳授原地跑步的秘訣，即使在家中也能輕鬆做運動：「佢話你屋企細都唔緊要。」發哥直指他堅持30分鐘就可以。至於工餘時間的消遣，尹光透露自己非常熱愛玩陀螺，甚至會隨身攜帶，更曾與方力申比拼並成功贏了對方，直言玩陀螺十分考驗技術。他亦分享了一件在茶餐廳偶遇許志安的趣事，某次偶遇許志安為太太買奶茶：「我飲杯奶茶， 我飲緊嘢話後數啦。突然間，有個車停返喺茶餐廳門口。Sammi同我打咗個招呼，我同佢揚一揚手，點知佢開門，我話唔係入嚟嘛。好彩嗰間餐廳嗰日得一兩枱入啫，入嚟佢就同我傾下偈，佢話未見過我，佢話聽到我啲訪問佢好感動，咁大家打下卡，我唔敢放上網㗎，點知Sammi放上網，咁大家睇到。」

尹光獲發哥及修哥傳授原地跑步秘訣。(胡凱欣 攝)

尹光未有機會見黃百鳴

黃百鳴因涉天馬影視股份內幕交易案判囚5個月，因行為良好獲減刑，於2026年中秋節前夕刑滿出獄。對於他最近剛出獄是否有機會碰面，尹光表示暫時未有見過對方：「佢出咗嚟，我未見過，我等佢唞下先。」他坦言與黃百鳴相識多年，是很熟絡的朋友。至於黃百鳴的「百鳴歌」會否重現，尹光亦指自己曾與他交流：「 咁我唔知，佢啱啱出嚟，我都未見過佢，我等遲啲大家約下見面，我哋係一班朋友，唔係淨係我一個。等佢唞下先，我知道佢中秋節之前出咗嚟。」