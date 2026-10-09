關智斌指冇為意張致恒有冇還錢　談對方自認廢男：每人有自己課題

關智斌（Kenny）昨日（9日）出席慈善跑活動，除了分享自己的跑步和運動心得，亦談到好友鄭希怡（Yumiko）因被他講完有雙下巴後積極減肥，還有蔡卓妍（阿Sa）被地產經紀在網上大爆租住東半山單位等，Kenny直言經紀有違操守、好離譜。最後，談到前BOY’Z隊友張致恒（Steven）自爆欠債七位數，其中一位債主是Kenny，問Kenny對方已還錢了嗎？他非常得體說：「哎呀，我冇為意喇呢啲已經，咁耐嘅事情，咁冇乜記住……你平時同朋友食飯，有時你俾錢先，有時我俾住錢先，我冇特別去記住喇已經。」他透露二人前陣子有聯絡，亦會給建議，對於昔日好兄弟如今竟然上節目跟梅啟明、周永恆等自認「廢男」任觀眾鬧，Kenny寄語：「我真係覺得每個人有自己人生嘅課題，有自己人生行嘅路，佢今日行嘅路會帶佢去邊度，呢個只有佢自己最清楚。」

關智斌（Kenny）昨日（9日）出席慈善跑活動，與亞運金牌沈曉榆同場。（葉志明攝）

關智斌被問起張致恒近日的新聞，得體回應。（葉志明攝）

慈善跑應付5公里無難度 有意挑戰全馬需半年訓練

Kenny出席慈善跑，身形極Fit的他透露當日只應付5公里跑，所以冇問題。被問將來會否挑戰全馬，Kenny直言想試，現已報讀課程測試耐力，又透露：「最長試過跑25公里，差唔多半馬嘅行程，我想試吓究竟個全馬得唔得，但係如果真係要參加嘅時候，因為我上網睇咗好多片，同埋睇咗好多師兄嗰啲心得，其實真係唔容易，你起碼真係要攞返半年嚟練。可能我之前有練開，打天才波，死頂都十幾至二十公里可能勉強應付到，但係真係全馬拉松嘅時候，真係要好規律嘅行程去鍛鍊。」雖然近年積極參加HYROX，但他解釋全馬與HYROX有天淵之別，前者講求耐力與技巧，後者則注重爆發力及心肺功能等等。

Kenny透露：「最長試過跑25公里，差唔多半馬嘅行程，我想試吓究竟個全馬得唔得……其實真係唔容易，你起碼真係要攞返半年嚟練。可能我之前有練開，打天才波，死頂都十幾至二十公里可能勉強應付到，但係真係全馬拉松嘅時候，真係要好規律嘅行程去鍛鍊。」（葉志明攝）

節拍星期五remix了關智斌的《眼紅館》。（葉志明攝）

理解HYROX失禁選手堅持完成比賽：有時比賽好似去咗第二個結界

提到早前HYROX賽事有運動員發生失禁事件，Kenny指新聞鋪天蓋地，很難注意不到，但自己幸運地未曾在比賽中遇到。對於該選手堅持跑完，Kenny能夠理解：「我又有啲明，當其時你腎上腺素喺個比賽入面好投入，因為有陣時比賽嘅時候，你好似去咗第二個結界咁樣，你聽唔到人哋講嘢，睇唔到其他嘢，淨係專注喺自己呼吸入面，我都好明點解會有咁嘅情況而唔stop，但係依個可能係關乎成個究竟嗰啲裁判、大會點樣處理，可能大家第一次遇見，都未知道應該點去應付呢啲情況，但我諗經過今次佢哋大會溝通咗，以後會明白點樣處理呢啲突發狀況。」

Kenny近年醉心參與HYROX，對於有選手失禁，他表示理解：「當其時你腎上腺素喺個比賽入面好投入，因為有陣時比賽嘅時候，你好似去咗第二個結界咁樣，你聽唔到人哋講嘢，睇唔到其他嘢，淨係專注喺自己呼吸入面。」（Instagram：kennyjr）

Yumiko被指有雙下巴後勤力減肥 Kenny驚嘆其意志力

剛完成廣州演唱會的Kenny，感謝Twins及鄭希怡（Yumiko）擔任嘉賓撐場：「Yumiko基本上佢就係我part of個story嘅其中一部份，我都覺得有少少唔知點算，如果我已經將佢個角色融入咗呢個演唱會入面，咁我係咪場場都要佢嚟呢？因為佢真係要幫我排晒舞，同埋度身訂造晒啲衫，嗰個面具咁樣，希望佢成日都會得閒，咁我就可以繼續邀請佢。」提到Yumiko近期積極減肥，Kenny透露對方都將會參加運動比賽，又忍不住大爆內幕：「唔知講唔講得，第一次見到佢有雙下巴。我話識咗佢咁耐，未見過佢有雙下巴，我唔知係咪咁樣刺激咗佢，佢真係好勤力，而佢嗰個恆心，係幾嚇親我。」他指Yumiko演唱會後依然日食幾隻雞蛋兼做3小時運動，意志力非常驚人。

Kenny指近年首次見到Yumiko有雙下巴，未知是否因而刺激到對方以超強意志力減肥。

阿Sa住址被地產經紀網上爆料 Kenny批評離譜：係操守問題

至於好友蔡卓妍（阿Sa）近日遭地產經紀在網上發文爆料，指她租住東半山頂樓相連單位，Kenny替好友抱不平：「真係好離譜囉！其實一直都知會有啲咁嘅情況，好似我之前住嗰啲單位，我記得嗰時住嘅屋苑，直程嗰啲朋友同我講話啲經紀係逐個指呢間屋係邊個住，邊個住，我覺得呢個去到一個操守問題，我覺得大家雖然都知道可能會咁樣做，但係佢好似係上網講出嚟，如果去到上網講出嚟，就的而且確有啲……幾影響咗其他人。」

至於好友蔡卓妍（阿Sa）近日遭地產經紀在網上發文爆料，指她租住東半山頂樓相連單位，Kenny替好友抱不平：「真係好離譜囉！」他認為是操守問題，亦會影響到人。（葉志明攝）

Steven自爆欠債七位數 債主Kenny冇為意有冇還：處理好屋企開支先

對於前BOY’Z隊友張致恒（Steven）近日與周永恆、梅啟明上直播節目自認「廢男」，並透露多年來欠債約百萬，點名Kenny、阿Sa及林盛斌（阿Bob）是債主之一。被問到 Steven還錢未，Kenny大方回應：「哎呀，我冇為意喇呢啲已經，咁耐嘅事情，冇乜記住……你平時同朋友食飯，有時你俾錢先，有時我俾住錢先，我冇特別去記住啦已經。（記者：係咪都唔預佢會還錢）還錢，我覺得不如等佢自己處理好佢自己嘅嘢先，因為我知佢好大開支，我覺得不如等佢處理咗，佢哋屋企嘅使費開支先。」得知Steven拖欠近萬元電費時，Kenny略顯驚訝：「咁多！係咪積埋積埋咗呀？」並續說：「佢咁大個仔，我相信佢識得點樣去處理㗎喇，希望佢繼續學好啲理財啦。」

張致恒在節目透露多年來欠債約百萬，點名Kenny、阿Sa及林盛斌（阿Bob）是債主之一。被問到 Steven還錢未，Kenny大方回應：「哎呀，我冇為意喇呢啲已經，咁耐嘅事情，冇乜記住……你平時同朋友食飯，有時你俾錢先，有時我俾住錢先，我冇特別去記住啦已經。」（葉志明攝）

前陣子仍有跟Steven聯絡 曾給予建議但不便公開

被問會否幫手解決財困，Kenny透露：「其實我有同佢講過一啲suggestion，不過呢個我覺得留返我哋私底下，我哋自己，我覺得點樣俾一啲提議佢或者點樣處理，因為其實牽涉好多嘢，呢啲真係好抱歉，我未必想喺好公開咁樣去講。我覺得唔係淨係錢係唯一一個辦法，點樣開源或者節流，我都可以俾到啲意見，我會私底下同佢講。」他透露前陣子有聯絡對方，過時過節亦會傳送訊息祝福問候。

Kenny曾給予張致恒建議，但不欲在訪問中公開透露。（葉志明攝）

Mani指Steven是最麻煩藝人 Kenny不介意執手尾：互補啫

對於經理人霍汶希（Mani）近日與Kenny等做節目時，直指Steven是最難湊、最麻煩藝人，要動用公司資源派司機逼他上學，還要Kenny扮他表哥送他到學校，但車從前門進學校，轉頭Steven就從後門走人，根本無心向學。問Kenny當年是否常常都要出手幫Steven，他表示當時沒多想，認為作為隊友是互相補足：「其實我又唔覺得係要幫佢而做好多嘢，始終嗰時大家係拍檔，我幫佢時，其實都係幫我自己，邊個能力喺邊方面強啲，就邊個去做嗰樣嘢，邊個人照顧人強啲，邊個喺演出能力比較強啲就會去互補，所以冇話邊個一定要take care邊個。」被問Steven是否公認最麻煩，他笑言每個人都有麻煩之處：「其實我哋個個都麻煩，如果攞20年嚟數，其實每個人只不過係唔同麻煩嘅方面嘅啫，我諗Mani都領教過唔少。你話邊個最麻煩，我真係唔識答你，只能夠講，喺呢方面，關智斌係最麻煩，可能阿Sa係最麻煩，只可以咁講。（記者：你最麻煩係咩？）除咗太靚仔之外，我真係諗唔到，哈哈。」

對於經理人霍汶希（Mani）近日與Kenny等做節目時，直指Steven是最難湊、最麻煩藝人，要動用公司資源派司機逼他上學，還要Kenny扮他表哥送他到學校，但車從前門進學校，轉頭Steven就從後門走人，根本無心向學。

問Kenny當年是否常常都要出手幫Steven，他表示當時沒多想，認為作為隊友是互相補足：「始終嗰時大家係拍檔，我幫佢時，其實都係幫我自己，邊個能力喺邊方面強啲，就邊個去做嗰樣嘢，邊個人照顧人強啲，邊個喺演出能力比較強啲就會去互補，所以冇話邊個一定要take care邊個。」（葉志明攝）

昔日隊友上節目自認廢男任鬧 Kenny：每個人有自己課題

看到昔日與自己一齊出道做偶像的隊友，如今要跟上節目自認「廢男」被網民辱罵，問Kenny會否很心悒，他坦言：「我真係覺得每個人有自己人生嘅課題，有自己人生行嘅路，佢今日行嘅路會帶佢去邊度，呢個只有佢自己最清楚，所以我作為一個朋友……唔知點解人越大個，就越唔想介入喺人哋生活入面，每個人佢自己想點樣行佢嘅路，係佢自己嘅抉擇，我都只能默默祝福佢。」

看到昔日與自己一齊出道做偶像的隊友，如今要跟上節目自認「廢男」被網民辱罵，問Kenny會否很心悒，他坦言：「我真係覺得每個人有自己人生嘅課題，有自己人生行嘅路，佢今日行嘅路會帶佢去邊度，呢個只有佢自己最清楚。」