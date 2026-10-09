譚嘉儀出嫁8美姊妹團曝光　甩拖小花表現進擊泳池邊騷火辣身材

現年38歲的歌手譚嘉儀（Kayee）今日（9日）正式升格人妻，恭喜！早前趁生日宣布獲圈外男友求婚成功的她，今日於印尼峇里島的豪華度假村舉行盛大婚禮。新娘子在社交平台興奮分享花絮片段，穿上精緻中式裙褂的她嬌小玲瓏，與身旁8位身穿湖水藍姊妹裙的港姐級姊妹團合照，場面非常震撼！

譚嘉儀今日出嫁！ （ig@kayeepo）

靚靚新娘子。（ig@kayeepo）

靚靚新娘子。（ig@kayeepo）

8大女神姊妹團氣勢登場 豪派大盒禮物度假放鬆

譚嘉儀在社交平台興奮寫道：「Big Day😘」及「Bridal Party Love you」，正式公開大婚喜訊。今次婚禮特別選址在峇里島一間頂級豪華度假村舉行，新娘子更貼心地為一眾姊妹準備了一大盒精美禮物。從流出的短片可見，穿上金光閃閃裙褂的譚嘉儀，獲8位姊妹親密環繞；而姊妹團陣容更是相當華麗，包括林鈺洧、陳庭欣、黃嘉雯、鄧伊婷、鄧佩儀、陳丹儀、梁敏巧及王海榛。8位女神齊齊換上統一的湖水藍色單肩長裙，手挽手大踏步步入出門新娘套房準備接新娘儀式，畫面極具氣勢！

姊妹團陣容相當華麗，包括林鈺洧、陳庭欣、黃嘉雯、鄧伊婷、鄧佩儀、陳丹儀、梁敏巧及王海榛。（ig@kayeepo）

姊妹團陣容強勁。（ig@kayeepo）

一齊接新娘。（ig@kayeepo）

姊妹團。（ig@kayeepo）

姊妹團。（ig@toby_yanyan）

剛甩拖陳庭欣「進擊」搶鏡 泳池邊大騷火辣身材

難得遠赴峇里島度假勝地，一班姊妹亦順道在當地放鬆身心。其中回復單身近一年的陳庭欣（Toby）表現得相當「進擊」，在度假村的私人泳池邊穿上藍白間條比堅尼泳衣，大騷豐滿火辣身材，並戴上太陽眼鏡打卡寫下「pool vibe」，吸睛度爆燈！

陳庭欣非常進擊！（ig@toby_yanyan）

黃嘉雯。（ig@carmaneysantiago）