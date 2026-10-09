黎姿獲四大百億名媛慶祝55歲生日　同框場面貴氣逼人盡顯姊妹情

黎姿（Gigi，現名馬黎珈而）早前（1日）迎來55歲生日，人緣極佳的她連日來獲眾多親友輪流慶祝。日前黎姿獲一班頂級名媛閨密慶生，包括富商邱德根孫女邱詠賢（Wendy）、李鄺保瑜（Bonnie）、周黃泳霖（Jenny）以及伍葉靖怡，特意為她安排精緻生日聚會，同框場面貴氣逼人！

黎姿。（IG@gigilai_official）

Keep得好！（IG@gigilai_official）

黎姿55歲生日大曬全家福。（IG@gigilai_official）

溫馨。（IG@gigilai_official）

工作團隊亦為黎姿準備靚靚蛋糕。（IG@gigilai_official）

黎姿55歲生日獲四大百億名媛齊聚慶生 同框場面貴氣逼人

黎姿在IG限時動態曬出合照，可見幾位名媛特別挑選了一款以蘭花點綴的球形生日蛋糕，上面寫有「Happy Birthday Gigi」字樣。身為壽星女的黎姿身穿簡約黑白配色運動風外套，甜笑微微前傾，而四位名媛閨密遠東集團創辦人邱德根孫女邱詠賢、東亞銀行聯席行政總裁李民橋太太李鄺保瑜、已故四大家族後人周啟邦新抱周黃泳霖（Jenny）、永隆銀行已故創辦人伍宜孫的孫新抱伍葉靖怡就溫馨圍繞，位位都出自豪門貴婦圈，非富則貴！

黎姿獲名媛好友慶生，包括遠東集團創辦人邱德根孫女邱詠賢（左一）、東亞銀行聯席行政總裁李民橋太太李鄺保瑜（左二）、已故四大家族後人周啟邦新抱周黃泳霖（右二）及永隆銀行已故創辦人伍宜孫的孫新抱伍葉靖怡（右一）。（IG截圖）

去年黎姿亦獲一班名媛好友慶生。（IG@gigilai_official）

黎姿嫁馬廷強後淡出幕前 躋身上流貴婦圈人脈極廣

黎姿自2008年嫁給富商馬廷強後淡出幕前，升格豪門闊太的她更躋身上流貴婦圈，不時與一班名媛好友聚會。今次再獲多位社交圈名媛齊聚慶生，足見其在名媛圈中的好人緣！

2024年李嘉欣與幾位名媛好友為黎姿提前慶生，兩人都保養得宜，狀態極佳！（IG截圖）

黎姿與馮余慕莊、霍思緯為名媛柳王明琪慶生。（IG@gigilai_official）

黎姿（馬黎珈而）以董事會主席兼行政總裁身份主持股東大會。（IG@gigilai_official）