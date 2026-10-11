現年42歲的李彩華（Rain）早年專注在內地發展，工作不斷令身家暴漲，早年有傳她在世界各地擁有12個物業，身家保守估計高達2億港元，絕對是圈中名副其實的「隱形小富婆」。雖然近年她大幅減少幕前演出，但依然用心經營社交平台，經常大派福利。昨日（8日）她又在IG分享了一輯極具視覺衝擊的性感靚相，火辣程度令一眾網民睇到噴血！

李彩華露出小蠻腰。（資料圖片）

李彩華表示喜歡肌肉男。（資料圖片）

李彩華是圈中出名小富婆。（IG@rainli1111）

大V領騷事業線 褲頭拉到最低挑戰極限

相中所見，李彩華身穿一套設計極為獨特的純米色連身針織裝。上半身採用大V領開胸設計，微露深長事業線，性感誘人；但整套衫的最大亮點，絕對是其下半身的破格設計！只見她的褲頭位置竟然拉到極低，採用了激高叉款式，大方露出內裡的三角蕾絲（Lace）邊。這個剪裁完美展露了她兩側迷人的S型纖腰與白滑肌膚，由於高叉開得極高，幾乎游走在走光的邊緣，挑戰性感極限！

李彩華身穿一套設計極為獨特的純米色連身針織裝。（IG@rainli1111）

高叉開得極高，幾乎游走在走光的邊緣，挑戰性感極限！ （IG@rainli1111）

經常以性感裝束示人。（IG@rainli1111）

保養得宜零贅肉 網民大讚：女神好火辣

李彩華在風景如畫的戶外大擺甫士，時而展露自信微笑，時而更興奮得單腳跳起，心情極佳。她在帖文中寫道：「𝕸𝖔𝖗𝖓𝖎𝖓𝖌 ☀️#brandnewday #freshair #goodmorning #autumn」。雖然她的面頰看起來比初出道時稍為圓潤，但其高䠷的身型依然Fit到漏油，全身上下不見一絲贅肉，完美駕馭這套極具挑戰性的服裝。網民看完這輯性感照後，紛紛暴動留言大讚女神保養得宜，更連環留下「🔥🔥🔥🔥wow」，激讚她魅力不減當年，認真火辣辣！

經歷人生起跌 享受單身富婆生活

李彩華入行25年的經歷，可謂充滿高低起伏。她早年曾為父親扛起還債重擔，更曾因拒絕「潛規則」而遭公司雪藏。感情方面，她在2019年閃嫁內地鋼鐵商人黃彥書，可惜因疫情聚少離多，婚姻僅維持了19個月（約1年7個月）便告終。離婚後的李彩華越活越精彩，她曾透露不乏00後「小鮮肉」追求，現時無拘無束地享受著小富婆的單身生活，認真惹人羨慕！

李彩華離婚後減產，但生活依然富足。（IG@rainli1111）

李彩華離婚後減產，但生活依然富足。（IG@rainli1111）