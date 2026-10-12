玉簟秋劇情｜最新追劇日曆/更新時間+演員關係圖+角色簡介

《玉簟秋》陸劇，改編自靈希的「民國三部曲」 之一的同名小說。有葉揚、全穎作為編劇，鞠覺亮、王輝為執導，由丞磊、徐若晗領銜主演的一套以民國情感為題材的電視劇。本文將會介紹這部電視劇的劇情大綱、更新時間、角色演員，人物關係以及追劇日曆。

《玉簟秋》電視劇情大綱

民國時期軍閥割據，少帥虞昶軒與女學生葉平君因一場邂逅深陷愛恨漩渦。虞昶軒（丞磊 飾）與為籌措母親醫藥費捲入刺殺事件的女學生葉平君（徐若晗 飾） ，立下十日破案賭約。虞昶軒藉機展開追求，實際掩蓋軍事謀略部署，卻在相處中漸生真情。隨着江學廷（劉冬沁 飾）歸國任職與陶紫宜（郭宇欣 飾）介入，兩人被迫成婚卻遭逢葉母慘死變故，最終分道揚鑣各赴救國之路。數年後，戰火紛飛中，虞、葉兩人重逢，在彼此的身上都看到了信仰的力量，並肩迎向革命的洪流，攜手保衛家園。

《玉簟秋》電視劇情大綱。（weibo@電視劇玉簟秋）

《玉簟秋》播出更新時間｜最新追劇日曆

《玉簟秋》電視劇幾時播?《玉簟秋》於10月12日播放，一共有40集，由湖南衛視、芒果TV雙平台獨播播放，10月12日12:00起，會員連更不斷檔，SVIP每日搶先看，10月12日起，湖南衛視金鷹獨播劇場播出。

《玉簟秋》播出更新時間｜最新追劇日曆

《玉簟秋》演員關係圖

《玉簟秋》演員關係圖

《玉簟秋》演員

丞磊 飾 虞昶軒

丞磊 飾 虞昶軒（weibo@電視劇玉簟秋）

徐若晗 飾 葉平君

徐若晗 飾 葉平君（weibo@電視劇玉簟秋）

張豐毅 飾 虞仲權

張豐毅 飾 虞仲權（weibo@電視劇玉簟秋）

徐帆 飾 趙寶茹

徐帆 飾 趙寶茹（weibo@電視劇玉簟秋）

劉冬沁 飾 江學廷

劉冬沁 飾 江學廷（weibo@電視劇玉簟秋）

郭宇欣 飾 陶紫宜

郭宇欣 飾 陶紫宜（weibo@電視劇玉簟秋）

王麗坤 飾 陳晚蕎