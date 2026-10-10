23歲TVB上位新人宣布放棄演員身份　曾為追夢做譚仔姐姐：匿埋喊

現年23歲的TVB藝人樂珈嘉（Bambi），於2023年電視藝員訓練班畢業後正式入行。雖然入行短短兩年，但她獲得不少工作機會，先後參演劇集《反黑英雄》、《巨塔之后》及《正義女神》，事業正步入正軌。然而，近日樂珈嘉突然在社交平台無預警上載短片，震撼宣布放棄香港演員身份，並已決心移居加拿大發展，令人驚訝TVB連新人亦難以挽留。

雖然入行短短兩年，但她獲得不少工作機會。（IG/@lokbambi）

雖然入行短短兩年，但她獲得不少工作機會。（IG/@lokbambi）

在《巨塔之后》中，樂珈嘉戲份不少。記者會中，她更獲特別介紹出場。（林迅景 攝）

在《巨塔之后》中，樂珈嘉戲份不少。記者會中，她更獲特別介紹出場。（林迅景 攝）

樂珈嘉在《巨塔之后》中飾演劉佩玥繼女「王海淳」。（IG@lokbambi）

拍完《正義女神》決心離港 目前已在當地生活近一個月

樂珈嘉在Instagram上載短片表示，自己在完成劇集《正義女神》的拍攝工作後，便下定決心離開香港。她透露自己目前已在加拿大生活近一個月，面對放棄剛起步的演藝事業，她坦言是希望發掘未來更多的可能性：「自己手上擁有嘅嘢一切歸零，你會發現自己根本無嘢好失去，呢個時候行嘅每一步都係賺嘅！」她亦藉此鼓勵網民大膽追夢，嘗試踏出第一步。

放棄演員身份！（IG截圖）

放棄演員身份！（IG截圖）

放棄演員身份！（IG截圖）

曾為追夢做譚仔姐姐：嗰陣時會自己匿埋喊

樂珈嘉曾向《香港01》透露，雖然媽媽允許她修讀電影，但起初並不支持她做幕前。兼職三份工作，她自言不覺得辛苦，認為是為演出幕前的經驗。「我試過做譚仔姐姐囉。（使唔使講譚仔話？）咁又唔使，聽唔明，哈哈，溝通唔到，但係都幾辛苦，因為要做得快，又要攞好多熱嘢食，好多客又好惡，嗰陣時會自己匿埋喊，呢一份係最辛苦，但係我又覺得係一個好好嘅體驗。因為做演員就係要見多啲嘢。其他兩份都係餐廳，仲有做wedding嘅助手，有時候仲會接freelance model。」

樂珈嘉和劉佩玥感情十分好。（林迅景 攝）

轉跑道入讀當地院校 進修心理學課程

樂珈嘉亦有在社交平台分享在加拿大的生活近照。相中所見，她現時已重返校園，在當地院校進修心理學相關課程，似乎有意轉行涉足心理學界別。對於她突然宣布離港及退圈，不少網民感到意外，但仍紛紛留言送上祝福，希望她能在新環境有更好的發展。