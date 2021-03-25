高海寧教做六組動作全面瘦身　獲女網友大讚：姊妹們一定要識

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高Ling近來積極做運動。（IG：sammkoling）

高海寧（高Ling）近來受已故球星高比拜仁的精神，重拾做運動的熱情，她已經連續做了四天，高Ling早前接受《香港01》訪問時候表示希望持續這個良好習慣，直言一個這麼有天賦的人都這麼努力，自己更沒有懶惰的理由。

而昨天（24日）高Ling在IG發布了在健身室中做運動的影片，並說受了魔鬼教練的訓練，相當辛苦。影片長度約3分鐘，高Ling拍片表示在健身室中用每一部不同的機器，都能令不同部位變得更好，高Ling影片中分別做了六個動作，主要是鍛煉腿和腹部等，令不少網友都留言「學到好多」。

當然其中一個焦點是高Ling的身材方面，高Ling身材出眾是公認的事情，加上現時重拾做運動熱情，令她身形更加有線條，盡顯S身形，因此有不少女網友都寫道：「唔得，我要每日跟住做」、「完美身材」、「姊妹們一定要識」。

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