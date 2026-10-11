IdG Sundae成員台上將「黑面」讀成粗口 隊友集體上前解圍

近日，女團（IdG Sundae）獲邀出席海洋公園「哈囉喂全園祭」（Halloween Fest）表演活動。不料在台上與觀眾互動期間，成員Helen發生口誤失言事件，於公開場合台上講出廣東話粗口，現場影片被上載至網上後，迅速引發網民熱烈討論。

IdG Sundae獲邀出席海洋公園「哈囉喂全園祭」（Halloween Fest）表演活動。（IG@sundae_idgofficial）

成員Helen心急口快講粗口

據現場影片顯示，當時女團成員們正於舞台上與現場觀眾熱情互動。為了配合萬聖節活動，成員們特意以全身黑色造型亮相，並刻意保持酷帥不笑的表情以契合主題。然而，成員Helen接過麥克風欲向觀眾解釋，強調她們並非心情不好，而是全心投入萬聖節氛圍時，卻因一時心急口快，將廣東話「黑面」不慎脫口講成粗口：「今日呢，大家唔好覺得我哋xx呀」。

Helen將廣東話「黑面」不慎脫口講成粗口。（Threads@kongjer67）

隊友嚇傻蜂擁上前伸手遮口

粗口一出，身旁一眾隊友當場嚇一跳，隨即大笑失控，有人更當場掩嘴震驚。隨後多位成員紛紛秒速上前，伸手遮掩Helen的嘴巴並將她抱住制止，全隊在台上笑成一團，試圖「救火」掩飾尷尬場面。雖然現場氣氛熱烈，但影片在社交平台瘋傳，引來大批網民留言圍觀。

隊友嚇傻蜂擁上前伸手遮口。（Threads@kongjer67）

女團IdG Sundae（IG@helen._.bear）

網民狠批「失禮不識大體」

對於Helen在公開場合爆粗失言，部分網民對此表示失望與不滿，指公開表演場合需注意言行，批評「出event就小心啲，好難救」、「完全唔識大體」；甚至有網民直言海洋公園應將其列入黑名單，並擔心其言行會拖累整隊組合被雪藏或影響後續工作。亦有部分粉絲與網民為其說話，認為這純粹是一時口誤或順口失言，也有網民調侃指廣東話日常用語容易順口講出。

Helen遭網民狠批「失禮不識大體」。（IG@helen._.bear）